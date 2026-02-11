DJ Dever desapareció en Barranquilla: ¿qué se sabe sobre el artista?

En las últimas horas, fue reportada la desaparición de Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, un artista cartagenero, integrante de Passa Passa Sound System, y quien fue visto por última vez en las afueras de Barranquilla el pasado 10 de febrero. Dos integrantes de su equipo de trabajo también son buscados actualmente.

¿Qué pasó con el DJ Dever, desaparecido en Barranquilla?

De acuerdo con los primeros informes, el cartagenero viajó a la capital del Atlántico para cumplir con un compromiso laboral. Al parecer, estaba contratado para un evento privado que se llevó a cabo en el sector de Playa Mendoza, en el municipio de Tubará.

A través de un comunicado, el colectivo musical y organizador de eventos Passa Passa, de cual Dever hace parte, dio a conocer la noticia: “La familia de Passa Passa Sound System lamenta informar que desde la noche del lunes, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. Agradecemos profundamente a quienes puedan brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación”.

El portal El Tiempo reveló que personas cercanas a la familia del artista aseguraron que Dever alcanzó a comunicarse con su pareja, a quien le habría manifestado su inquietud por el ambiente donde se llevaba a cabo el evento donde él se presentó. No obstante, después de ese contacto, habría perdido la comunicación con sus familiares.

Según algunas versiones, que aún no han sido confirmadas por las autoridades, al parecer el artista y sus compañeros de trabajo habrían sido interceptados por personas desconocidas. “El equipo de trabajo y el Dj habrían sido retenidos a la fuerza. A ellos les quitaron todo lo que llevaban y lo inmovilizaron”.

Hallan carro de DJ Dever sin señales de violencia

Hace pocas horas, las autoridades anunciaron que el vehículo en el que se movilizaba DJ Dever fue encontrado sin ninguna señal de violencia en un sector de Paz, en Barranquilla. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del cartagenero y las otras dos personas desaparecidas.

Parte de su equipo emitió un comunicado que asegura: “Se hace un llamado a quienes tienen retenido al artista y a su equipo, a que por favor los entreguen prontamente sanos y salvos. Además, se desmiente que todo se trate de una estrategia de marketing y se pide prudencia en este momento lleno de angustia para todos”.

Por su parte, la esposa del artista realizó un conmovedor pedido: “quiero que sepas que voy a morir si no apareces ya, tú eres todo para mí, yo no soy nada sin ti. Te amo con mi vida y estoy sufriendo mucho. No te mereces esto, tú eres el ser humano más lindo que existe y juro que voy a morir si no te tengo aquí ya. Los que lo tienen por favor devuélvanmelo”.

Dos miembros de su equipo también están desaparecidos desde la noche del 10 de febrero. Fotografía por: Instagram

¿Quién es el DJ Dever?

DJ Dever, cuyo nombre real es Deverson José Ríos Caicedo, es un DJ, productor y compositor colombiano que nació en Cartagena de Indias. Es conocido por ser una figura fundamental en la escena de la champeta urbana, el afrobeat y la música urbana del Caribe colombiano. Desde muy joven, su pasión por la música lo llevó a mezclar ritmos como la champeta, el dancehall y el reggaetón. Con su Passa Passa Sound System, ha impulsado las carreras de artistas locales.

A lo largo de su carrera, ha participado en grandes eventos y ha producido numerosos temas que lo han consolidado como uno de los referentes de la música costeña. Además, ha trabajado con artistas de la región como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros.

