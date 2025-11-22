¿Qué le pasó a Maite Perroni? Así se ve actualmente Lupita de ‘RBD’

El salto a la fama de Maite Perroni ocurrió en 2004 con la telenovela Rebelde, donde dio vida a “Lupita Fernández”. Además, se unió al fenómeno musical RBD, el grupo musical de la telenovela con el que rompió récords de ventas y llenó estadios en América y Europa. Después de ese éxito global, Perroni construyó una carrera actoral, protagonizando telenovelas como Cuidado con el Ángel, Triunfo del Amor y La Gata, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Televisa.

En 2013, lanzó su álbum como solista, Eclipse de Luna, que reveló una faceta musical más madura y enfocada en el pop latino. En la última década, Maite ha logrado reinventarse estratégicamente al incursionar en el mundo del streaming con producciones como Oscuro Deseo y El juego de las llaves. Su trabajo le ha valido reconocimiento internacional y ha consolidado su estatus como un referente de la ficción moderna en Latinoamérica.

En los últimos días, Maite Perroni ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación. La actriz había estado alejada del mundo del espectáculo tras la gira de RBD. Recientemente hizo presencia en compañía de su esposo, Andrés Tovar, en el desfile de Ferragamo en Milán, lo que sorprendió a muchos.

La actriz y cantante, Maite Perroni. Fotografía por: Getty Images

Maite Perroni hoy: la actriz sorprendió con cambio físico

Esta semana, la artista viajó a El Salvador para la inauguración del Congreso Distrito Creativo. Allí estuvo junto a su amigo y colega Christopher Uckermann, compartiendo experiencias con jóvenes emprendedores y creativos.

En su perfil de Instagram escribió: “Nuestro viaje a El Salvador fue enriquecedor para nuestros corazones, poder compartir desde el amor, experiencias y aprendizajes que nos hacen crecer y transformarnos siempre nutre el alma”.

Sin embargo, su apariencia física fue la que terminó llamando la atención de los internautas. La artista luce diferente a como se veía hace unos meses. De acuerdo con los seguidores, aparentemente, Perroni subió de peso y su apariencia no pasó desapercibida. “Princesa... ¿qué te pasó?”, “no será que está embarazada?“, ”Dios mío, ¿qué te pasó? No te reconocí, como sino fueras tú. Estás totalmente cambiada”, fueron algunos de los comentarios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, otros internautas la defendieron: “Pues dirán lo que quieran, pero está más hermosa que nunca y es mejor envejecer saludable y de manera natural, “Maite es como el vino, con el tiempo cada vez más bella”, “no pongas cuidado a comentarios de personas desubicadas”, “como sea tú no dejarás de ser tan hermosa y sensual con tu hermosa sonrisa”.

Maite Perroni se defiende de las críticas por su aspecto

El jueves en la noche, la actriz respondió a través de un video: “Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos y eso que no me viste cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes.

La verdad me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero. Yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy en mi vida real".