Los patojos revelan el desenlace del caso de la muerte de su mamá “parece mentira”

El 26 de agosto del 2024, las redes sociales se conmocionaron con la sorpresiva muerte de Yenny Ariza, madre de los creadores de contenido santandereanos conocidos como ‘Los patojos humor’. La mujer de 45 años fue encontrada sin vida en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, en el municipio de Jesús María, Santander.

Desde ese momento, el esposo y los hijos de Yenny comenzaron a indagar sobre lo que le ocurrió, pues la primera hipótesis que se manejó fue que, supuestamente, ella se había quitado la vida. No obstante, ellos aseguraron que no creían en esa versión y que, aparentemente, estaban seguros que alguien le produjo su muerte. El caso quedó en manos de la Fiscalía, el ente encargado de determinar lo que ocurrió.

La Fiscalía cerró el caso de la muerte de la mamá de ‘Los patojos’

Seis meses después del trágico fallecimiento de Yenny Ariza, la investigación ha sido cerrada por la Fiscalía sin encontrar responsables ni esclarecer los hechos. Así lo confirmó Andrés Ortiz, el hijo mayor en una reciente entrevista con la revista Vea, donde expresó su frustración y tristeza por la falta de avances en el caso.

“Ha sido difícil porque para volver a reabrirlo nos toca llevar más pruebas porque lamentablemente con la prueba que nosotros dimos y que nosotros llevamos no encontraron nada. La Fiscalía simplemente cerró el caso, no nos dieron ninguna otra explicación”, aseguró.

La situación se ha complicado un poco más con el paso del tiempo, lo que hace que sea más difícil reunir nuevas evidencias. “Nos toca a nosotros volver a buscar las pruebas por nuestros propios medios, es muy complicado porque ya creo que eso era al mes o a los dos meses, ahora es muy difícil”.

Según Ortiz, la familia no cuenta con los recursos necesarios para contratar un investigador privado, lo que les deja en una situación de impotencia. “Seis meses después uno de dónde va a conseguir pruebas. La gente que nos iba a ayudar se fue, la mayoría de gente dejó de ayudarnos, quedamos nosotros, con el dolor de mi hermano, de mi papá y el mío. Aun parece mentira todo esto. Es triste porque uno queda con muchas dudas, aun no hay respuestas de nada.

Yo quisiera hacer lo posible por seguir investigando, pero es difícil. Eso tocaba al principio. Si la Fiscalía no pudo con todas las pruebas que nosotros les dimos, con todas las declaraciones y todo, entonces es complicado que nosotros que somos del campo que no tenemos los recursos lo podamos hacer. Lastimosamente la justicia es para el que tiene plata porque uno no tiene los recursos para eso”, explicó Andrés.

De igual manera, también mencionó la carga emocional que ha significado enfrentar los comentarios malintencionados de algunas personas. “Dios no va a ayudar y nos va a revelar lo que realmente pasó ese día en esa casa. Lo único que a mí me queda es que no es así como dice la gente. Nos han culpado mucho, nos dicen muchas cosas, ningún hijo se atrevería a eso, a pesar de los seis meses que han pasado aún hay malos comentarios. Es difícil llevar la situación”.

Desde la muerte de Yenny Ariza, su esposo y sus dos hijos han tenido que luchar con los malos comentarios que reciben a diario a través de sus redes sociales. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para seguir con sus planes y proyectos.

“Con nuestro dolor nos tocó seguir adelante, no seguí poniendo el tema en redes por el hate que recibimos. La gente piensa que uno se quiere lucrar con esto, que queremos reconocimiento, fama, no, lo único que queríamos era poder cumplir los sueños que teníamos con mi mamá, quiero cumplir los sueños que un día nos propusimos todos, que podamos hacer todo lo que un día dijimos sentados en una mesa, que tengamos nuestra casita propia”, afirmó.

Los Patojos se reinventaron en medio del dolor

A pesar de las dificultades, la familia retomó sus publicaciones en redes sociales, creando contenido nuevo, sin perder su esencia del humor:

“En estos seis meses nuestro contenido ha tenido un cambio, un nuevo comienzo, intentando nuevas cosas, unas gustan, otras no, ha sido complicado el tema por lo mismo, falta ella, es complicado para mi papá, para mi hermano y para mí, pero gracias a Dios hemos evolucionado, ahorita tenemos una microempresa de huevos, distribuidora Los Patojos, hemos querido pasar la página, queremos ayudar a muchas más personas, queremos demostrarle a la gente que a pesar de las adversidades que le da uno la vida tiene que salir adelante, seguir luchando”, afirmó Andrés.

Aseguró que su madre siempre soñó con ayudar a los demás y dejar una huella en la gente, un objetivo que ellos continúan persiguiendo. “Estamos apoyando mucho el turismo en Santander, queremos que personas campesinas se beneficien de esto. Todas esas nuevas cosas que se han venido dando nos tiene contentos. Mi papá y mi hermano entraron nuevamente al grupo, porque tocó darles su tiempito también, ahí vamos”.

Finalmente, Ortiz hizo un llamado al público para que vean la verdadera esencia de Los Patojos. “Quiero invitarlos a que vean la personas que somos, que no vean lo malo. Queremos es sacar sonrisas, nosotros no somos malas personas.