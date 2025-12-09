¿Qué pasó con Lamborghini que Shakira rifó? Dueño del carro lo reveló

En noviembre del 2024, Shakira quiso regalarle a un fanático suyo el carro que estrenó cuando regresó a Estados Unidos a recomponer su vida tras su ruptura con Gerard Piqué. La barranquillera hizo una convocatoria donde participaron miles de seguidores. Entre ellos estaba el artista ibaguereño Michael Mejía, quien con un trabajo de diseño se ganó el anhelado auto morado que la cantante exhibió en su videoclip ‘Soltera’.

El auto que finalmente fue entregado en diciembre del 2024, en el programa ‘despierta América’, de Univisión, estaba avaluado en 240 mil dólares, alrededor de 2.000 millones de pesos colombianos.

Se trataba de un Lamborghini Urus S que la misma barranquillera diseñó en su interior con tonos verdes y en su exterior con un ‘viola nebula’ que se hizo famoso. El carro además tenía un significado emocional para la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ pues representaba su poder resiliente una vez comenzó su nueva vida, tras superar la traición del padre de sus hijos. El Lamborghini tiene placa personalizada que dice Loba.

Así Michael, quien recibió con el auto 90 mil dólares para sus gastos iniciales, fue noticia por ganarlo y luego, de unos meses por haber admitido que sus costos eran elevados, reveló qué ha pasado con el carro, que hay que recordar también sufrió un choque.

El Lamborghini morado de Shakira está en África

“Hace un año me cambiaste la vida. Ganarme este premio no solo me me brindó tranquilidad financiera, sino que unió aún más a mi familia. Tuve que confrontar al mundo entero opinando sobre mí y conectar con una seguridad interior profunda y ahora más que nunca valoro la privacidad y los momentos fuera de estas pantallas. El premio mayor fue tener tu reconocimiento como artista, te admiro, eres una Diosa y realmente ha sido un honor coincidir en esta vida contigo”, comenzó escribiendo el talentoso tolimenses que enseguida reveló que no pudo quedarse con la SUV y ahora está en un país africano: “También tuve que entender que el desapego es la herramienta más poderosa para poder sanar y crecer, lloré en tu carro y también sané…Tu carrito lo vendí, ahora está en muy buenas manos, nada más y nada menos que en África, Waka Waka. Gracias mil gracias por tanto. Espero verte pronto y poder sentarnos y hablar un día sobre todo esto, sobre el arte y poder crear juntos, ese es mi sueño”.

Al final, el artista expresó su amor y agradecimiento por la barranquillera, que sigue de gira por América Latina en la segunda parte de su tour ‘Las mujeres ya no lloran”

