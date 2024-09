Silvestre Dangond y otros cantantes de vallenato despidieron a Luis Egurrola

El vallenato se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Luis Egurrola, creador de una larga lista de éxitos que interpretaron artistas como Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Jorge Celedón, entre otros.

Precisamente, debido a su importancia en el género y a la huella que dejó en aquellas personas con quienes tuvo la oportunidad de trabajar, el compositor recibió una gran cantidad de emotivos mensajes tras su partida.

Así despidieron a Luis Egurrola sus compañeros en el vallenato

Silvestre Dangond fue uno de los primeros exponentes del género en pronunciarse a través de redes sociales. Lo hizo por medio de una publicación en Instagram con la cual demostró lo afectado que lo dejó la noticia.

“¡El hombre que revolucionó la poesía! ¿Qué está pasando?, no sé ¿Para dónde va esto?, no sé ¡Esto no tiene explicación alguna! Maestro Luis, gracias por todo lo que nos diste”, escribió el músico guajiro como descripción a una serie de fotografías y videos que compartió en compañía de Luis Egurrola.

Así como Silvestre Dangond, cuya publicación fue comentada por los hijos del compositor, Fabián Corrales se pronunció y, de paso, recordó el reciente fallecimiento de Omar Geles.

“Me embarga la tristeza y mis sentimientos reclaman el porqué de esta partida que no esperábamos ni en 100 años. Luis Egurrola agranda el vacío que ya teníamos por Omar Geles ¡No sabes cuánto te quería y te admiraba! Vuela alto hermano, mi Dios te reciba en su santo reino, tus canciones quedan como tatuaje en nuestros corazones”, expresó el cantautor.

También le dedicaron emotivos mensajes el artista Rafa Pérez, quien publicó la captura de pantalla de una de las últimas conversaciones que sostuvieron; así como el compositor Gustavo Gutiérrez.

¿Dónde es el homenaje póstumo a Luis Egurrola?

De acuerdo con la información que han confirmado sus familiares, las honras fúnebres se llevarán a cabo en la Institución de Educación Superior del nivel Técnico Profesional, en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), a partir de las 2 de la tarde de este 17 de septiembre.

Cabe recordar que la velación de Luis Egurrola se realiza en la casa de su familia, ubicada en esta misma población, y el sepelio será el miércoles 18 de septiembre en el cementerio municipal.