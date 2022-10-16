¿Qué pasó entre Harry Styles y Olivia Wilde? La actriz contó cómo fue su noviazgo con él

Durante la charla, Olivia Wilde recordó los casi dos años que duró su relación con el cantante británico de 32 años. Durante la gira promocional de su nueva película como directora, ‘La invitación’, Wilde hizo un recorrido sobre sus relaciones pasadas dando detalles inéditos sobre su relación con Harry Styles, calificándola como “la más encantadora, muy dulce, hermosa, tan hogareña y amable”.

La actriz estadounidense explicó que “vivíamos en una especie de burbuja, y el juicio de los demás nunca llegó a entrar, lo cual fue un milagro y un testimonio de que nosotros hicimos que fuera así”. La polémica relación comenzó en 2021 durante el rodaje de ‘No te preocupes, cariño’, en el 2022, la cual Wilde dirigió y Styles protagonizó junto a Florence Pugh.

A pesar de las declaraciones de Wilde, la relación estuvo rodeada de escándalos por la diferencia de 10 años de edad entre ella y Styles, y los rumores de infidelidad de la actriz hacia el padre de sus hijos, el también actor Jason Sudeikis, quien participó en la apertura del Mundial de Fútbol la semana pasada. Estos rumores fueron desmentidos por la actriz más tarde en una entrevista con Vanity Fair.

“La gente me decía zorra”, Olivia Wilde sobre su noviazgo con Harry Styles

“La gente estaba muy enojada”, dijo Wilde en el pódcast sobre su relación con Styles. La actriz señaló que los hombres no sufren las mismas críticas por salir con mujeres más jóvenes: “Llevamos mucho tiempo haciendo esto a las mujeres. ¿Por qué? No lo sé”. La actriz confesó que que particularmente impactante para la actriz cómo la felicidad de la pareja generaba rechazo. “Era casi como si la felicidad los enfureciera. Yo iba a los conciertos y bailaba, y la gente me decía: ‘¡Zorra! ¿Cómo te atreves a bailar y sonreír?’. La verdad es que sí que molestaba mucho a la gente”, recordó Wilde. Posteriormente, la actriz añadió que esto tuvo mucho que ver con “el tipo de relación parasocial que la gente tenía y tiene con él, que es una carga muy pesada que no envidio y que él lleva con gracia”.

El noviazgo entre Wilde y Styles ocurrió en medio de la separación de Wilde con Jason Sudeikis, actor de ‘Ted Lasso’, con quien mantuvo una relación de 10 años, entre el 2011 y el 2020, y tiene dos hijos: Otis Alexander, de 12 años, y Daisy Josephine, de 9. La ruptura con Sudeikis fue en abril de 2022 cuando recibió documentos legales sobre la custodia de sus hijos mientras estaba sobre el escenario para presentar la película donde había participado Styles. Actualmente Harry y su novia, la actriz, Zoë Kravitz están en planes de boda.

En el repaso de sus relación durante el pódcast, Wilde también recordó su matrimonio a los 19 años con el cineasta Tao Ruspoli en 2003, una boda que calificó como “bohemia” durante el festival Burning Man, en Nevada, que terminó en un divorció en 2011. “No fue una ruptura muy conflictiva. Simplemente dijimos: ‘Esto es evidente... hemos madurado. Estamos en etapas muy diferentes de la vida’”, relató. La actriz finalizó aclarando que actualmente aplica la coparentalidad junto con Sudeikis, “funcionamos muy bien como padres separados”, destacando que “estos niños reciben constantemente lo mejor de nosotros”.

Aquí más noticias que son tendencia