Harry Styles habló de muerte de Liam Payne: “Fue difícil” ¿Qué más dijo el exOne Direction?

Harry Styles es sin duda alguna el exintegrante de One Direction más exitoso. Fue el único del juvenil grupo que alcanzó el título de estrella internacional, aunque sus compañeros continuaron en el camino artístico, sus carreras han sido más discretas.

Este viernes 6 de marzo Styles lanzó su nuevo álbum ‘Kiss All The Time’ tras una significativa ausencia de casi 4 años. En medio de la promoción del trabajo, Styles ha sido indagado por el evento que hace más de año y medio golpeó emocionalmente a los One Direction: la muerte de Liam Payne en octubre del 2024.

Una noticia que tomó por sorpresa a millones de seguidores, cuando Payne cayó por un balcón al vacío cuando se encontraba hospedado en un hotel de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Liam atravesaba problemas de salud emocional y luchaba con sus adicciones. Ahora Styles habló abiertamente con Zane Lowe de la muerte de su amigo siendo esta la primera vez que lo hace.

“La transparencia total es algo que... incluso la idea de hablar de ello me cuesta un poco”, comenzó diciendo en la mencionada charla emitida en Apple Music. “Hubo un periodo tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor”, dijo.

Harry Styles confesó lo difícil que le resultó la muerte de Liam Payne

Styles mencionó que no transitó un duelo convencional o como hubiera esperado “Tenía sentimientos muy fuertes por el fallecimiento de mi amigo, pero había un deseo de otras personas de transmitir eso de alguna manera, porque si no, significa que no estás sintiendo lo que estás sintiendo”.

Recordemos que tras la muerte de Liam, los integrantes de One Direction se reencontraron para darle un último adiós en el funeral en Amersham, Londres.

Volviendo a sus emociones alrededor de la perdida dijo: “Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos aspectos. Era alguien con un corazón muy bondadoso que solo quería ser grande”.

Styles también mencionó que la partida de Liam le permitió reflexionar sobre sí mismo: “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”. Styles recordó a Payne como “una persona superespecial”.

Antes de esta charla a Apple, Harry solo se había limitado a enviar un mensaje en las redes sociales sobre la partida de Liam: “Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos serán para siempre los más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”, escribió tras confirmarse la muerte de Payne.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí