Harry Styles anuncia fechas y ciudades de su exclusiva gira de conciertos ¿Llega a Colombia?

El cantautor británico Harry Styles regresó a la escena musical la semana anterior cuando reveló ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, su cuarto álbum de estudio, marcando el fin de un periodo de retiro creativo que tuvo por casi cuatro años. EL trabajo será lanzado oficialmente el próximo 6 de marzo y ya tiene abierta su preventa en formatos físicos como CD, vinilo y cassette, además de mercancía exclusiva. Se habla de que este incluirá colaboraciones con productores habituales como Tyler Johnson y sesiones de grabación realizadas en distintas ciudades. Ahora anuncia que el retorno incluirá un tour de conciertos que ya tienen ciudades y fechas puntuales.

La gira ‘Together Together 2026’, comenzará en próximo mayo y será distinta a las anteriores, pues solo incluirá 7 ciudades en los cinco continentes. De momento habrá 6 presentaciones en Ámsterdam y Londres; 2 en São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney, Australia, y 30 fechas en el Madison Square Garden de Nueva York.

En Amsterdam estará entre el 16 y el 26 de mayo; en Londres entre el 12 y el 23 de junio también dará seis conciertos. Sao Paolo el 17 y 18 de julio; en México entre el 31 de julio y el 1 de agosto; en Melbourne estará el 27 y 28 de noviembre; en Sidney estará el 12 y 13 de diciembre cerrando la gira.

Invitados a la gira de Harry Styles

Styles anticipó los invitados que tendrá en cada recital. Robyn, Shania Twain, Jorja Smith y Jamie XX, figuran entre las estrellas que se subirán al escenario con Harry este 2026.

A la Gran Manzana llegará entre agosto y octubre. Tendrá 30 presentaciones en el mítico Madison Square Garden.

De momento ,Colombia no parece estar en los planes de la nueva gira del artista de 31 años. Solo México y Brasil, de Latinoamérica, están contemplados en el tour. Recordemos que la última vez que el británico estuvo en Colombia fue el 27 de noviembre del 2022, en el Coliseo Live de Bogotá.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento