¿Quién es Douglas Chabbott, el hombre con quien Sofía Vergara fue captada en Cannes?

El miércoles 21 de mayo, Sofía Vergara se robó las miradas del Festival de Cine de Cannes 2025. La actriz eligió un look que combinaba lo bohemio con lo sofisticado. Llevaba un vestido largo sin tirantes en un suave tono marfil con un estampado negro de inspiración artesanal. El diseño dejaba sus hombros al descubierto, perfecto para el cálido clima de la Riviera Francesa.

Sofía Vergara llegó acompañada a Cannes

La actriz de 52 años no solo llamó la atención por su belleza, sino también porque fue vista saliendo del exclusivo Hotel Eden Roc en Antibes, acompañada de un misterioso hombre. Las imágenes, donde ambos lucen sonrientes y cercanos, han avivado los rumores sobre una posible relación amorosa.

La misma Vergara confirmó a través de sus redes sociales su identidad al etiquetarlo en una publicación en su cuenta de Instagram. Se trata de Douglas Chabbott, un empresario más joven que ella, quien, según medios internacionales, tendría 39 años y es muy reconocido en el mundo de la moda.

Douglas tiene su perfil de Instagram privado. Sin embargo, parece ser que no es muy activo en esa red social, pues solamente tiene 177 publicaciones y 2.214 seguidores.

No sería la primera vez que Sofía es captada con el empresario. En diciembre del año pasado compartieron una cena en Nueva York junto a Sydney Sweeney y Jonathan Davino. Por ahora se desconoce qué tipo de relación tiene la actriz de Friends con Chabbott.

En una pasada entrevista con Jenna Bush Hager y Erin Andrews, la colombiana explicó lo que busca en una pareja: “Quiero lo básico, como salud, alguien que me quiera, alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla. Terminan resentidos contigo”.

Aunque lo dijo entre risas, su comentario fue aplaudido criticado por muchos, pero aplaudido por otros, quienes resaltaron la sinceridad y autenticidad de la actriz.

¿Por qué Sofía Vergara se divorció de Joe Manganiello?

En julio de 2023, tras siete años de matrimonio, Sofía Vergara hizo público su divorcio de Joe Manganiello. En ese momento, ambos citaron “diferencias irreconciliables” como la razón oficial de su separación.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Fotografía por: Getty Images

Después de varios meses de la ruptura, la actriz reveló más detalles de lo que ocurrió con su relación: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Estoy lista para ser abuela, no madre", afirmó en una entrevista para El país.