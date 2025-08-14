¿Quién es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez? También es periodista

La repentina muerte de la periodista y presentadora colombiana Alejandra Gómez, ocurrida el pasado 10 de agosto (día de su cumpleaños), ha generado una ola de mensajes en el país. La comunicadora, recordada por su trabajo en espacios como Citytv, Red+ y Canal RCN, fue homenajeada por sus colegas del programa Mañana Express, programa en el que revivieron algunas de sus notas más memorables.

Hasta el momento, los familiares de la comunicadora no han revelado las causas de su fallecimiento. Ese hermetismo ha despertado interrogantes sobre su vida personal, como si tenía pareja o estaba casada, un aspecto que ha llamado la atención de sus seguidores.

Él es el esposo de Alejandra Gómez

La presentadora estaba casada con Andrés Marín Martínez, un periodista colombiano con amplia trayectoria en televisión y prensa. Nacido en Manizales el 17 de junio de 1974, Marín ha dedicado más de dos décadas a la investigación y la narración de historias, un trabajo que lo ha llevado a ser parte de programas como Crónicas RCN y Séptimo Día.

Su carrera comenzó en noticieros como Citytv, Canal Capital, Noticiero Hora Cero y Noticiero Nacional, donde se destacó por su estilo cercano y detallista al contar relatos de interés humano. Este enfoque le ha valido importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo CPB en 2004 y, en años recientes, el Premio Alfonso López Michelsen (2022), el Premio Orlando Sierra (2021 y 2023) y una Mención de Honor Álvaro Gómez Hurtado.

Uno de sus trabajos más recordados es la crónica Con mi casa vacunada, en la que narra el reencuentro con sus padres en Manizales durante la pandemia, texto que recibió el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales.

La pasión de Andrés Marín por narrar y su compromiso con el oficio han hecho que su producción periodística se publique en distintos medios, permitiendo a los lectores seguir de cerca sus investigaciones y reportajes.

En redes sociales eran recurrentes las publicaciones en las que Alejandra Gómez daba muestras de su profundo amor por Andrés Marín Martínez, a quien le dedicaba cálidos mensajes, como “¡qué nota bailar toda la vida con vos!" y “mejor es la vida de a dos”.