Murió Alejandra Gómez, periodista de RCN, City Tv y Red+. Tenía 43 años

La periodista que vimos recientemente en ‘Mañana Express’ falleció el fin de semana. Sus colegas se pronunciaron sobre su inesperada muerte ocurrida justo el día de su cumpleaños.

Por Redacción Vea
14 de agosto de 2025
El programa de RCN ‘Mañana Express’ rindió un homenaje este jueves 14 de agosto a quien fue una de sus reporteras y presentadoras, la periodista vallecaucana Alejandra Gómez. Fue así como los televidentes se enteraron de que la joven comunicadora falleció.

Según pudo establecer Vea, Alejandra falleció el fin de semana pasado. La profesional que contaba con una amplia experiencia en pantalla y trabajó en CityTv, Red+, RCN y Telepacífico mantenía una relación sentimental con un colega. Se había casado en abril del año pasado.

Alejandra Gómez falleció el día de su cumpleaños

Aunque las causas de su muerte no se han confirmado, los mensajes de condolencia y pesar por su partida han inundado sus redes sociales, evidenciando que no se tiene noticia de que estuviera padeciendo alguna enfermedad o quebranto de salud. Su muerte fue repentina.

La presentadora usó sus redes sociales el pasado 5 de agosto para subir la que se convertiría en su última publicación y escribió: “¡La luz es como el agua!Si me pagaran por leer sería muy feliz" . El post fue un video donde ella lee un cuento. Ahí quedó plasmado el gusto que sentía Gómez por la lectura.

Anteriormente, había posteado un corto pero contundente mensaje: “Nunca dejes de soñar”.

Al momento de su fallecimiento, Alejandra ya no hacía parte del informativo de la mañana del Canal RCN.

En el homenaje que le rindió ‘Mañana Express’ sus colegas la describieron como “una mujer sencilla, inquieta y guerrera”. Alejandra murió el 10 de agosto, justamente el día que cumplió sus 43 años.

