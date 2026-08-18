‘Concierto por víctimas del terremoto’: artistas, día, lugar y detalles del evento gratuito

Son varios los conciertos que se han realizado en favor de las víctimas del terremoto y con el propósito de brindarles ayuda material, apoyo psicológico y el de reconstruir las casas y los colegios de las zonas más afectadas por el desastre natural.

El pasado sábado 15 de agosto se celebró ‘Colombia, Medellín te quiere’. uno de ellos en la plaza de eventos de La Macarena, de Medellín, al que donaron su talento artistas como Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Llane, Pipe Peláez, entre otros.

El domingo se realizó ‘Unidos por los Nuestros’, en el Kaseya Center de Miami que reunió a figuras como Silvestre Dangod, Chayanne, Elena Rose, Camilo, Eva Luna y Marc Anthony, entre otros. Se recaudaron algo más de un millón trescientos mil dólares.

EL 23 de agosto se celebrará un concierto más de solidaridad en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. Se denominará ‘Colombia Voces por la Vida’ y se anuncia la participación de Karol G, a través de su fundación Con Cora; Andrés Cepeda, Bonka, Daniel Habif, Galy Galiano, Eladio Carrión, Draco Rosa, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Pedro Capó, Nampa Básico, Beéle, ChocQuibTown, Tymo, Grupo Niche.

Nuevo concierto benéfico será gratuito el 29 de agosto en el Campín

Ahora la reconocida Fundación Solidaridad por Colombia que por décadas ha contribuido con las víctimas de desastres naturales en el país anuncia que el próximo sábado 29 de agosto realizará Un ‘Concierto por las víctimas del terremoto’.

El evento será en el estadio El Campín de Bogotá y de momento ha confirmado la participación de Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito.

El concierto se da en el marco del festival de la Solidaridad y la tradicional Caminata de la Solidaridad por Colombia que este año se realizará entre el sábado 29 y el domingo 30 con actividades en el estadio El Campín.

Los Organizadores anunciaron que el espectáculo será gratuito, no obstante, los interesados debe registrarse previamente para ingresar.

Así mismo, el lugar que se ha convertido en punto de acopio de ayudas materiales también estará recibiendo las donaciones ese día.

La boleta para el ingreso puede adquirirse de manera gratuita en www.caminatadelasolidaridad.com

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