“Cásense con capitulación”: ¿Por qué Daddy Yankee dio este consejo a los jóvenes?

El artista que regresa a la música con un álbum cristiano, que da cuenta de su transformación espiritual, dio estas inesperadas declaraciones. ¿Qué más dijo el reguetonero?

Por Luz Alexi Castillo
17 de octubre de 2025
“Cásense con capitulación”: ¿Por qué Daddy Yankee dio este consejo a los jóvenes?
Fotografía por: Instagram @daddyyankee

Daddy Yankee se ha convertido en noticia habitual desde hace meses, cuando se dio a conocer que se separaba de su esposa Mireddys González, con quien estuvo por cerca de 30 años. Están divorciados legalmente desde febrero de este año.

Su ruptura ha derivado en un pleito legal que involucra mucho dinero, ya que ella tenía el control de las empresas del artista. Hace una semana se supo que él pudo recuperar el derecho a usar su nombre artístico. Recordemos que el de pila del reguetonero es Ramón Ayala.

El nuevo álbum de Daddy Yankee

En medio de su asunto legal, Daddy Yankee regresó a la escena musical con un álbum cristiano Lamento En Baile, lanzado este 16 de octubre y recientemente concedió una entrevista, donde habló de los cambios que ha tenido su vida, también se refirió al divorcio y por supuesto, a la música.

En conversación con Leila Cobo, de Billboard, el artista mencionó que hay que “estar muy pendiente a todos los negocios”, refiriéndose al control de los suyos. “Ahora como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de ahora sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Me siento que he aprendido mucho más. Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando”.

Sin embargo, la declaración que más ha llamado la atención es la que hizo sobre las llamadas capitulaciones prematrimoniales, donde aconsejó a los jóvenes artistas, firmarlas cuando vayan a caminar hacia el altar.

“Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación”, dijo refiriéndose a los talentos que están iniciando su carrera. “Porque la música es impredecible”, mencionó el artista que es evidente ha quedado con una lección de vida tras su ruptura. Hay que señalar que cuando él empezó con su ex, no era tan famoso ni tan rico como ahora.

“Creo que es bien importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos, todo tipo de límites. En todo esto aprendí que uno se sacrifica por muchas personas … que al final del día van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así”, puntualizó en lo que es una clara alusión a su experiencia.

Daddy Yankee es la portada de la revista Billboard y Billboard Español. Así mismo, se anticipó que estará Superstar Q&A en Billboard Latin Music Week 2025, que comenzará el 20 de octubre en The Fillmore Miami Beach. Él estará el miércoles 22 de octubre.

