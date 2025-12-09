¿Quién fue la personalidad más buscada en Google Colombia en 2025? No fue Shakira ni Karol G

El 2025 está a pocos días de concluir y, como ocurre cada final de año, Google divulgó su informe anual con las búsquedas que marcaron la conversación digital en Colombia. El balance incluye desde preguntas frecuentes hasta hechos noticiosos y fenómenos culturales.

Una de las categorías que más llamó la atención fue la de personalidades, en la que muchos esperaban encontrar a figuras globales como Karol G o Shakira, habituales protagonistas de los listados. Sin embargo, esta vez el panorama fue distinto y dejó varias sorpresas.

La personalidad más buscada del año en Google Colombia

Entre los nombres destacados figura Andy Byron, CEO de Astronomer, quien estuvo fue protagonista de un sonado escándalo luego de ser grabado en un concierto de Coldplay junto a una colaboradora de su empresa, con quien, según versiones de medios internacionales, habría sostenido una relación extramatrimonial.

Aun así, quien terminó consolidándose como la personalidad más buscada por los colombianos durante este 2025 fue el cantante y creador de contenido Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Su paso por el ‘reality’ lo convirtió en uno de los temas de entretenimiento más comentados del año, con debates constantes en redes, transmisiones en vivo y análisis de fanáticos que siguieron cada detalle de su estrategia dentro del formato.

“Este año ha sido tan especial que no quiero que se acabe”, escribió el barranquillero en sus redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tras conocerse el informe de Google. Su presencia en el ranking no solo se explica por el programa: el buscador reporta que el interés por “Altafulla” se mantuvo activo durante meses por razones adicionales, como su relación con la influenciadora Karina García y su participación como artista invitado en la gala de coronación de Miss Universe Colombia.

Quiénes completan el ranking

Después de Altafulla se ubicó el papa León XIV, elegido en mayo y convertido en una de las figuras más seguidas por la prensa internacional debido al cambio generacional que representa su pontificado. En tercer lugar aparece Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cuyas decisiones políticas y económicas continúan teniendo impacto en la región y mantienen un alto volumen de búsquedas desde Colombia.

El cuarto puesto fue para Karina García, influenciadora, modelo y una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos Colombia 2. Además de su exposición en el programa, su participación en la pelea de boxeo de Stream Fighters 4 impulsó el interés del público y la mantuvo entre los nombres recurrentes del entretenimiento digital.

Las canciones más buscadas por los colombianos en 2025

Google también reveló cuáles fueron los títulos musicales que más consultas generaron durante el año, una lista marcada por el reguetón y el afrobeat, el pop urbano y el fenómeno de TikTok: