Lo más buscado en Google Colombia 2025: lista completa de tendencias y nombres del año

El informe Year in Search 2025 de Google reveló las tendencias que marcaron el año en Colombia: desde Dayro Moreno y el Mundial de Clubes hasta el cónclave del Vaticano y los fenómenos virales que dominaron Internet. Foto: EFE - Filip Singer

Google presentó su tradicional informe Year in Search 2025, una radiografía anual que recopila los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios en Internet.

El reporte muestra los términos y consultas con mayor crecimiento de búsquedas en Colombia durante los últimos doce meses, revelando lo que más captó la atención del país: desde grandes eventos deportivos hasta fenómenos culturales, religiosos y sociales.

Entre las principales tendencias del año se destacaron los eventos deportivos internacionales, las personalidades más buscadas y las consultas sobre salud y bienestar.

El Mundial de Clubes, el cónclave de la Iglesia Católica y el Caso Frisby estuvieron entre los temas más consultados por los usuarios.

A su vez, los homenajes a artistas como Ozzy Osbourne, deportistas como Diogo Jota y figuras religiosas como el Papa Francisco reflejaron el interés de los colombianos por los acontecimientos que despertaron emoción, recuerdo e impacto global.

Las búsquedas también dejaron ver la influencia de la cultura popular y el entretenimiento. Películas como “Monstruo: La historia de Ed Gein”, “Lilo & Stitch” y “Destino Final: Lazos de Sangre” lideraron la atención en cine, mientras formatos televisivos como “Nuevo Rico, nuevo pobre”, “Yo Me Llamo” y “La Casa de los Famosos” capturaron el interés en televisión.

En el ámbito musical, los usuarios buscaron canciones como “Coqueta” de Heredero x Jessi Uribe, “Papasito” de Karol G y “Quédate” de Beéle, que marcaron la conversación digital del año.

En cuanto a las búsquedas explicativas, los colombianos mostraron especial curiosidad por comprender temas como la Lista Clinton, la Ginefilia y el concepto de Consulta Popular.

Además, los memes más virales en búsquedas fueron 67, Dayro Moreno y No acepto, ejemplos del humor que definió gran parte del consumo digital.

Entre las personalidades más influyentes de 2025 se destacaron Altafulla, el Papa León XIV, Luis Suárez y Juan Fernando Quintero, figuras que concentraron el interés en diferentes momentos del año.

Esto fue lo que más buscaron los colombianos en 2025

¿Qué es el Year in Search de Google?

El Year in Search es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios en Internet.

Las listas de tendencias se generan a partir de un análisis de búsquedas, que incluye información de Google Trends, así como de herramientas internas. El proceso permite identificar términos que mostraron un alto aumento en el tráfico en el país durante un período sostenido en comparación con años anteriores en diferentes categorías.

Para asegurar que las listas reflejen con precisión el espíritu del año, se lleva a cabo un proceso de filtrado. Este proceso tiene como objetivo eliminar el spam, las búsquedas duplicadas y otros elementos anómalos o irrelevantes, impidiendo así que influyan en las tendencias.

¿Qué fue lo más buscado a nivel mundial?

Las novedades en las tecnologías de inteligencia artificial (IA), varias partidas de cricket y el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, han encabezado las búsquedas globales en Google en 2025.

Según los datos que publica el motor de búsqueda este jueves, referentes a los últimos doce meses, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra, y por el fallecido Charlie Kirk.

Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el cricket, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas ‘India vs. Australia’ (5) y ‘Asia Cup’ (7), aunque también interesó el fútbol, con ‘Club World Cup’ (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china ‘DeepSeek’ (6) y el ‘iPhone 17’ (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10).

El asesinato de Kirk (1993-2025) de un tiro en el cuello durante un debate político de su organización, Turning Point USA, en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre generó tal conmoción que ha sido la noticia más buscada en Google.

También el de Kirk ha sido el fallecimiento más buscado, por delante de los del rockero Ozzy Osborne o el luchador Hulk Hogan, así como su pódcast, que ha tenido más solicitudes que ‘New Heights’, de los hermanos jugadores de fútbol americano Travis y Jason Kelce.

Estados Unidos dominó la lista de las noticias más buscadas, que incluyó el cierre del Gobierno, los incendios de Los Ángeles, el veto a la red social TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York o el desmantelamiento de USAID, la agencia de ayuda exterior.

No obstante, también fueron muy buscadas las noticias de Irán, la elección de papa León XIV, el huracán Melissa, que azotó el Caribe y el sur de EE.UU., y el huracán y el tsunami en la península de Kamchatka (Rusia).

En cuanto al mundo del entretenimiento, destacaron la actriz Mikey Madison y su película ‘Anora’; las letras de ‘Dtmf’ del puertorriqueño Bad Bunny; las series ‘Monster: The Ed Gein Story’ y ‘Squid Game 3’, y la novela ‘Regretting you’, de Colleen Hoover.

Mientras, en la categoría de ‘Gente’, el más buscado es el rapero d4vd, investigado por las autoridades de EE.UU. tras hallar en el maletero de su vehículo el cadáver una adolescente desaparecida.

Constan también Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, y el humorista Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido temporalmente por sus comentarios sobre el activista.

