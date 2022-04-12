Rafael Santos dio nuevos detalles de la muerte de Martin Elías: “se infartó cinco veces”

El 14 de abril de 2017, la industria de la música vallenata se tiñó de duelo cuando murió Martín Elías Díaz, quien no solo era uno de los hijos del reconocido cantautor Diomedes Díaz, sino una de las promesas del género. A los 26 años a era consdierado una estrella del vallenato y un probable sucesor del Cacique de la Junta.

El joven artista murió en la Semana Santa del 2017, luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía San Onofre, departamento de Sucre- Lórica, Córdoba.

El choque ocurrió luego de que Martín Elías diera el que se constituyó en su último concierto y regresara a su casa para descansar. Paradójicamente siempre se mostró reacio para aceptar shows en la denominada Semana Mayor, pero en esta ocasión hizo una excepción. Eran cerca de las 7:40 de la mañana cuando la camioneta en el que se desplazaba junto a tres personas se accidentó.

Rafael Santos detalla los últimos minutos de vida de Martín Elías

El cantante Rafael Santos, hermano mayor de Martín Elías, estuvo en entrevista con el espacio Buen día, Colombia del Canal RCN, donde detalló algunos aspectos del trágico día y desmintió la creencia de que su hermano haya muerto en el lugar del siniestro.

“Él no murió en el accidente. Él estaba consciente, hablaba, pero no podía abrir los ojos. No sé por qué… yo le preguntaba a Dios por qué lo dejaste morir en esa operación”, recordó Rafael , que también contó los últimos momentos del intérprete que fueron bastante complicados debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro

“Martín se infartó cinco veces, luchó por su vida hasta que no pudo. Los huesos los tenía muy mal. Nos equivocamos creyendo que iba a recuperarse, pensando en el futuro… todos nos equivocamos”, dijo el también cantante sobre la esperanza que todo el clan Díaz tenía de que Martín saliera con vida de esa experiencia.

¿Quién era Martín Elías Díaz?

El llamado Martín Elías era parte de la denominada Nueva Ola del Vallenato. Había nacido el 18 de junio de 1990. Era hijo del Cacique y de Patricia Acosta Solano.

Al morir dejó dos hijos, Martín Elías Jr, quien está dedicado a la música, fruto de su primer matrimonio con Caya Varón; y Paula, hija de su relación con Dayana Patricia Jaimes

