Martin Elías Jr. sufre accidente en Casanare ¿Cómo está el nieto de Diomedes Díaz?

Desde hace varios días, Martín Elías Jr. se ha enfocado en una campaña de expectativa en sus redes sociales alrededor de su lanzamiento para noviembre. Ha mostrado anticipos de ‘Dejando huella’, el que sería su nuevo álbum.

Este viernes 10 de octubre el heredero del ‘Martinismo’ expuso una especie de teaser o adelanto de lo que será el primer sencillo y su concepto. Se trata de un video donde él se convierte en tigre, con la venía de su abuelo, Diomedes Díaz, al tiempo que anticipó un trozo de la famosa canción que el Cacique de la Junta dedicó a Patricia Acosta, su abuela, la madre del Gran Martín Elías. La conocida ‘Ventana marroncita’.

“Este Noviembre les presento mi álbum Dejando Huella, un trabajo hecho con el corazón y nunca olviden ‘No es dar el paso sino dejar la huella’ Acá estamos DEJANDO HUELLA. Se viene el tigre”, escribió el hijo del Gran Martín Elías en su cuenta de Instagram

No obstante, al mismo tiempo la página de información ‘Televallenata’ reporta que en Casanare, departamento al que llegó el artista para cumplir una serie de compromisos profesionales, sufrió un accidente a bordo de una cuatrimoto que él mismo conducía.

“Pensamos lo peor”, sobre volcamiento de Martín Elías Jr

Según lo mencionado por la cuenta “Momentos de gran angustia vivió este fin de semana Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante Martín Elías Díaz, tras sufrir un accidente mientras disfrutaba de un paseo en cuatrimoto en zona rural del departamento de Casanare”. Así mismo, reportó que el artista no habría sufrido daños más allá de una raspadura.

Martín Elías compartió momentos de lo ocurrido en la cuatrimoto. A la derecha cuando él y sus acompañantes levantan el vehículo tras su volcamiento. Fotografía por: Instagram

“De acuerdo con versiones de testigos, el joven se encontraba acompañado de varios amigos cuando perdió el control del vehículo en una curva. La cuatrimoto dio varias vueltas y se arrastró por el terreno, provocando pánico entre quienes presenciaron el hecho”, se lee en la información, que añadió la versión de un testigo ocular de lo acontecido: “La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”, relató uno de los testigos del accidente.

Por las publicaciones en sus historias que hizo el mismo Martín Elías Jr posteriormente, es claro que no hubo mayor afectación en lo sucedido.

El cantante reconfirmó que está muy bien de salud y que el hecho no fue significativo, al subir imágenes de lo vivido luego del volcamiento. Allí se ve al artista, junto con otras personas, dándole la vuelta a la cuatrimoto que en efecto, se volcó.

Él luce bien y ríe divertido, en lo que se convirtió en una anécdota que no implicó riesgo. Más tarde, subió un video donde se ve a bordo nuevamente de la cuatrimoto desplazándose con tranquilidad. En la noche publicó momentos de su concierto este viernes 10 de octubre frente a una multitud en Paz de Ariporo, tal y como estaba anunciado.

