Raúl Ocampo: edad, novia y más del participante de ‘MasterChef Celebrity’

Raúl Ocampo es un actor colombiano que ha participado en diferentes proyectos. En televisión, hizo parte de producciones como Enfermeras, Café con aroma de mujer, Ana de nadie, Rigo, Al son que me toque bailo, Malcriados, entre otras. Además, en teatro estuvo en La cena de los idiotas, Liga de campeones y El señor Villegas.

¿Cuántos años tiene Raúl Ocampo?

El participante de MasterChef Celebrity nació el 27 de febrero de 1991. Actualmente tiene 34 años y su pasión por la actuación lo hizo abandonar sus estudios en Administración de Empresas.

Uno de sus papeles en televisión más recordados fue cuando interpretó a Carlos, en Café con aroma de mujer, un personaje homosexual que se convirtió en un gran desafío para su carrera artística.

¿Quién es la novia de Raúl Ocampo?

En el primer capítulo del reality de cocina, Valentina Taguado y Valeria Aguilar demostraron su interés en el actor, quien confirmó que está soltero. Es de recordar, que Ocampo sostuvo una relación sentimental con la también actriz Alejandra Villafañe, quien falleció el 21 de octubre del 2023 a raíz de un cáncer.

En una entrevista con Bravíssimo, el actor contó cómo empezó su relación con la actriz de Perfil falso. “Teníamos un juego chistosísimo que era el de ‘quiero que sepas que...’ porque ella veía una serie mala, muy mala en Netflix y en esa serie resulta que las amigas españolas decían como: ‘Venga fea, si me muero mañana quiero que sepas que te quiero’”.

Después de un largo tiempo de amistad, ambos se dieron cuenta que había un sentimiento especial: “entonces ella me molestaba a mí diciendo, Raúl, si me muero mañana, quiero que sepas que te quiero. Así que yo un día le digo: ‘Ey, Ale, si me muero, mañana quiero que sepas que me gustas’“.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. Fotografía por: Instagram Raúl Ocampo

Meses después de la muerte de Alejandra, el actor, quien la acompañó hasta su último respiro, recordó el conmovedor momento cuando, por la enfermedad, la actriz se rapó la cabeza: “Yo en Aleja veía una hermosa alegría, era una persona que por primera vez en la vida se estaba rapando, y una mujer que se quita el cabello se encuentra con cosas fuertes y significados grandes con respecto a la belleza. Una persona que fue reina de belleza, lo que siente cuando se está rapando es mucha confusión y que me haya permitido estar en ese momento tan íntimo para que fuera el que la rape, eso era resignificar la belleza”, contó en Mujeres W.

Ese día, el actor le recordó lo valiosa e importante que era para su vida: “Yo le dije: ‘¿Sabes qué, mamacita? Con pelo eres una ‘hembrota’, sin pelo mírate, porque ahora me muestras fuerza y vulnerabilidad en el momento presente, te respeto mucho, eres sobredimensionada de hermosa, eres fuerte, eres resiliente’”.

Su historia de amor conmovió al país. Ahora que está en MasterChef Celebrity, algunos televidentes y usuarios en redes sociales han recordado esa parte de su vida personal.