Reina colombiana fue diagnosticada con leucemia erróneamente: “fue traumático”

Este fin de semana, los presentadores de La Red dieron a conocer la historia de Natalia Garizabal Vera, quien representará a Colombia en mayo próximo en el certamen Top Model of the World 2025. La modelo samaria brindó detalles de su lucha contra una rara enfermedad.

¿Qué le pasó a Natalia Garizabal Vera, reina colombiana?

De acuerdo con sus declaraciones en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, a los 13 años recibió un diagnóstico de cáncer que afectó no solo su vida, sino la de toda su familia. La recomendación médica inicial era comenzar un tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad.

“Me enfermé, y con base en esa enfermedad, mi mamá optó por hacerme muchos exámenes. A mi mamá le dijeron que tenía cáncer, que era leucemia, porque algo se tenía que estar comiendo los glóbulos. Eso fue traumático, mi abuela acababa de morir, mi hermano acababa de nacer", contó.

La mamá de Natalia, quien no le contó la verdad a su hija, quiso buscar más opiniones médicas. “Mi mamá me aisló de esa realidad. Sin embargo, me tenía que dar cuenta porque me hicieron un barrido de médula ósea que es un procedimiento bastante fuerte. No entendía muy bien lo que pasaba”, aseguró en La Red.

Resultó que ese diagnóstico era erróneo, pues, después de múltiples exámenes, entre ellos un barrido de médula ósea, otros especialistas descubrieron que, en realidad, no padecía leucemia, sino de una condición conocida como leucopenia permisiva. “Yo creo mucho en Dios, siento que fue un milagro, porque fue el primer diagnóstico que a mi mamá le dieron. Mi mamá salió de la ciudad y exploró otros panoramas. Cambió el diagnóstico, pero lo que le habían recomendado era quimioterapia inmediata”.

Aunque a los 13 años le diagnosticaron esa enfermedad, la reina de belleza todavía lucha contra ella. Se ha apoyado no solo en la medicina, sino en su fe en Dios. “Tengo una leucopenia permisiva, no se me ha quitado, pero mi cuerpo lidia perfectamente con eso. Los momentos de crisis médica existen, cada vez que estoy enferma. A mí una gripa me dura dos o tres meses, es permisiva. Las fiebres a veces me ponen a alucinar, entonces es un constante cuidado porque para mí es muy fuerte”.