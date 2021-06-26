Revelan foto de Raúl Ocampo junto a la madre de Alejandra Villafañe. Surgen dudas

La polémica no para desde que algunos familiares de la actriz Alejandra Villafañe, fallecida a los 34 años a causa de un cáncer, rechazaron el relato que su entonces novio, el actor y ahora exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ Raúl Ocampo hizo sobre su rol a lo largo de la enfermedad de ella.

Recordemos que él concedió una entrevista al pódcast de Juan Pablo Raba evidenciando su dolor por la pérdida de su novia, ocurrida dos años atrás, y cómo fueron los últimos momentos de vida de ella.

El más reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ escribió además un libro sobre lo ocurrido y siempre ha procurado homenajear a Villafañe. No obstante, tras la charla que él tuvo con Raba, una tía de Alejandra salió a desmetirlo en sus redes sociales.

“Queremos que sepan que… no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece“, indicó Alicia Villafañe. Luego, una prima de Alejandra, Claudia, detalló aún más la versión de la familia contradiciendo por completo la narrativa que ha manejado por dos años Ocampo.

En el video, autorizado por la familia, Claudia dijo que él solo la cuidó una noche al principio de su enfermedad, que mantenía en la calle y que no era el proveedor de la casa, también reveló que Ocampo demandó a los padres de Alejandra tras su muerte.

“Los frutos de su trabajo fueron reclamados por su pareja por medio de una demanda a sus padres por su pensión, cosa que además, era innecesario porque por ley sabemos que le pertenecía a él, pero que con este acto nos demostró qué es lo que mueve a su corazón”, dijo Claudia señalando a Raúl de no haber estado a al altura de la enfermedad.

También mencionó que la actriz antes de morir estaba decepcionada de él, aunque lo amó hasta el último día.

La foto de Raúl Ocampo junto a su suegra, que lo alaba

Ahora en un giro inesperado se filtra una foto donde aparece la madre de Alejandra junto a Raúl y ella lo califica como “novio valiente”. En la imagen se les ve sonrientes y cercanos.

Para los cibernautas esta foto desmentiría lo que la familia ha dicho en los últimos días y reinvindicaría a Ocampo, quien ha permanecido en silencio desde que la polémica se desató.

Los ciudadanos digitales no entienden por qué si se llevaban tan bien con el actor ahora están tan molestos por las entrevistas en las que habla de su vida junto a la fallecida actriz.

Aquí más noticias que son tendencia