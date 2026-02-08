Revelan testamento de Rubby Pérez y sale a la luz millonaria fortuna

El 8 de abril del 2025 el cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, estaba presentándose, junto a sus músicos, en la tarima de la discoteca Jet Set, una de las más tradicionales, hasta ese momento, de la capital dominicana.

¿Cómo murió Rubby Pérez?

Pocos minutos después de comenzar su presentación, el techo del recinto cedió y cayó sobre cientos de personas incluyendo el destacado músico. El saldo que la tragedia dejó fueron 220 muertos y más de un centenar de heridos. Los hechos derivaron en demandas civiles y legales contra los dueños del lugar, ya que según lo que se ha logrado establecer hubo alertas sobre lo que podría pasar si el techo no se sometía a un riguroso mantenimiento.

Después de la trágica noticia personalidades como Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Wilfrido Vargas o Montaner se pronunciaron y compartieron su dolor. “Has llegado a la presencia del Señor Jesús, querido y admirado Rubby Pérez”, señaló su coterráneo Juan Luis Guerra, entre otros.

Rubby Pérez falleció dejando un enrome legado en la música, además de 7 hijos, uno de ellos, una colombiana.

Esta semana, medios de dominicanos han revelado la millonaria fortuna que ha dejado a sus herederos, luego de que finalmente se revelara su testamento.

Rubby Pérez logró un fortuna millonaria y un modelo rendidor

La cifra ascendería a 313 millones de pesos dominicanos, cerca de 5 millones de dólares al día de hoy. En vida Rubby diversificó su fortuna, por lo que hoy esta cifra la compone una especie de Holding empresarial. El modelo fue pensado para supervivencia a futuro, utilizó fundaciones y sociedades tanto en República Dominicana como en el extranjero. Entre los bienes hay bienes raíces, acciones corporativas, derechos musicales y participaciones en sociedades.

Lo que causa interés y sorpresa con lo revelado es el modelo complejo que adoptó Rubby, pues habría tenido especial cuidado en invertir pensando en un retiro sin estrechez. El modelo económico en el que invirtió está diseñado para que el capital se administre y multiplique casi solo, no es solo una cuenta de ahorros, es más un modelo sustentable.

Ahora la herencia será dividida entre sus 5 hijas y dos varones que tuvo el dominicano, se espera que no se pierda sino siga creciendo como lo habría querido el cantante.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento