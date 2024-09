Ricardo Quevedo recordó el insólito problema que tuvo para entrar a Guatemala

Una particular anécdota contó en días recientes Ricardo Quevedo, quien recordó el mal rato que pasó en su más reciente viaje a Guatemala, donde tenía planeadas algunas presentaciones.

¿Qué le pasó a Ricardo Quevedo en Guatemala?

Aunque no contó la fecha exacta de lo ocurrido, el comediante aseguró que un agente de migración en Guatemala quiso entorpecer su ingreso al país solicitándole documentos que no correspondían, como la visa de Estados Unidos.

“Estábamos en migración y un agente me preguntó si tenía visa americana, a lo que yo respondí que sí, pero que estaba en otro pasaporte porque uno ya se había llenado, entonces tuve que sacar un segundo. Yo ahí solo llevaba el pasaporte actual porque pensé: ‘Voy para Guatemala, allá no piden visa’. Ahí es cuando el agente me dice: ‘Es que necesitamos la visa americana para dejarlo entrar’, a lo que yo respondí: ‘¿Es que ustedes se volvieron Estados Unidos y yo no sabía? ¿Son un nuevo estado o qué? ¡No vengo a Estados Unidos, vengo a Guatemala!’”, comentó en el podcast Los de la culpa.

“Empezamos a discutir ahí con ese hijo de $%#$, que me decía: ‘Es que acá hay mucho colombiano que viene a robar’ ¡Así me dijo el hijo de $%#$! Y yo me pregunto ¿A robar qué en Guatemala? ¡A Ricardo Arjona, será!, entonces empezamos a pelear ahí”, agregó Ricardo Quevedo, quien se anticipó a los comentarios y advirtió: “Debo aclarar que amo Guatemala y siempre la he pasado hermoso, me han recibido siempre con mucho cariño y los quiero mucho”.

La experiencia de Ricardo Quevedo en Inglaterra

El 1 de septiembre, el cómico viajó a Reino Unido en compañía de Liss Pereira, su esposa, donde aprovecharon para ver el partido de fútbol entre Manchester United y Liverpool en el estadio Old Trafford, así como para corear los goles de su compatriota Luis Díaz.

“Hoy fuimos a apoyar a Lucho Díaz en su partido e hizo dos goles ¡Tenemos buena espalda! Aunque nos tocó celebrar por dentro porque a un señor que estaba detrás de nosotros, y que era del Liverpool, lo hicieron sacar del estadio. Fue una experiencia muy linda que diferimos a 36 cuotas. Ensáyalo en casa”, comentó Ricardo Quevedo a modo de broma.