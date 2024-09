Taliana Vargas recordó su actuación en video de Carlos Vives cuando era niña

Taliana Vargas se dio a conocer entre el público colombiano al ser elegida como señorita Colombia 2007 y representar al país en Miss Universe 2008, concurso en el que quedó como primera finalista. Sin embargo, luego de su participación en el certamen de belleza más importante del mundo, dio un giro radical a su carrera al convertirse en actriz de Bermúdez (2009) y presentadora del Desafío 2009: la lucha de las regiones, la revancha.

A partir de ese momento, la mujer de 36 años priorizó su trabajo en la televisión colombiana y se convirtió en protagonista de populares producciones, como Chepe Fortuna (2010), Rafael Orozco, el ídolo (2012) y Fugitivos (2014).

La aparición de Taliana Vargas en un video de Carlos Vives

Lo que pocos sabían es que el debut de la samaria como actriz no fue en ningún proyecto para televisión, sino que se dio a la edad de 10 años, cuando participó en un importante proyecto del artista que, para esa época, afianzaba su carrera musical.

Se trata de El Caballito, canción que Carlos Vives estrenó para 1997, en cuyo videoclip Taliana Vargas aparece en varias escenas acompañada por otro grupo de niños con quienes el músico canta y baila.

La lucha de Taliana Vargas contra una enfermedad incurable

Desde hace varios años, la exreina y actriz dio a conocer que padece de vitíligo, trastorno autoinmunitario crónico (de larga duración) por el que algunas áreas de la piel pierden su color natural. Según ella, estos cambios comenzaron a hacerse evidentes tras la pérdida de un bebé a las 8 semanas de embarazo.

“Me comenzaron a salir en las manos y, a raíz de esos años, eso fue hace tres años. Realmente no me ha parado de crecer, lo tengo activo. Ya no tengo carga hormonal de embarazo. Perdí los dos bebés que estaba esperando, y después de cada pérdida era cuando más me crecía. Por eso sí lo relaciono con descarga hormonal y con el duelo, no el dolor de la pérdida del bebé”, explicó en un video para redes sociales.

“Después de tres años de tratar con láser y cremas, ver que realmente crecía de una manera natural, opté por no hacerme nada. No me afecta, siento que mis manchas me pertenecen (...) Me siento muy tranquila y después de intentar varios tratamientos, he decidido aceptar mi vitíligo. No me imagino a Taliana sin manchas. Me vería muy perfecta, no tan chévere”, agregó Taliana Vargas.