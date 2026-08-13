Ricardo Vélez, Mario Calderón de ‘Betty la fea’, vuelve a ser ‘esposo’ de Alejandra Borrero

En 1996 Ricardo Vélez llevaba casi una década actuando en Europa. Comenzó en Francia, fue a España y siguió a Inglaterra, donde permaneció por ocho años. En este último país, mientras hacía parte de una compañía teatral, recibió la oferta de la entonces programadora Colombiana de Televisión para actuar en la serie ‘Hechizo’. Desde entonces ha estado en decenas de producciones nacionales.

¿Qué hubiera pasado si declina la oferta y permanece en Londres? “Sí lo he pensado, y de haberme quedado en Inglaterra me imagino que habría terminado armando una carrera. De pronto a nivel de teatro hubiera tenido más apoyo, porque aquí la cosa es más bien dentro de la orfandad en la mayoría de los casos… Si me hubiera quedado allá, me imagino que hubiera armado mi propio camino y tocado más puertas de las que toqué”, dice en conversación con Vea, de El Espectador.

Vélez, quien nació en Londres porque su padre trabajaba en una petrolera y había sido trasladado a esa capital, estudió en Bogotá, donde también descubrió su inclinación artística, se preparó académicamente y participó en algunas producciones, admite que “quería ser profeta en mi tierra”.

Su decisión de retornar al país hizo posible que les diera vida a muchos personajes, uno de ellos Mario Calderón, en ‘Yo soy Betty la fea’, rol que retomó en las siguientes versiones de la historia que ahora se ve por Prime Video. Cuando comenzó con esta personificación terminó descubriendo en él una comicidad que antes no había explorado. Recuerda que muchos de los chistes y comentarios del personaje fueron de su creación. “Fernando Gaitán era genial, pues no traía chistes incluidos”

Pero volver a tierras británicas era un pendiente que tenía consigo mismo y por eso regresó en el 2007 y estuvo dos años allí. “Tenía la idea de hacer una maestría en dirección y finalmente la terminé haciendo. 10 años después volví a Londres”. Fue cuando descubrió que “ya había pasado como el momento, el ‘momentum’ que le dicen allí”.

Su ‘matrimonio’ con Alejandra Borrero

Curiosamente, cuando regresó a Colombia le ofrecieron en simultánea, dirigir una serie y hacer el protagónico de otra. Optó por lo segundo. “La actuación me volvió a halar”. Era ‘El ultimo matrimonio feliz’, producción donde volvió a compartir créditos con Alejandra Borrero, quien había sido su esposa en la ficción en otras ocasiones. “Antes de irme la primera vez en 1987 hicimos ‘Por amor’, que dirigió Pepe Sánchez. Después, a mi regreso, fuimos pareja en ‘Hombres’”.

Ahora, gracias a la obra ‘Wanderlust’, es, por cuarta ocasión, es el esposo de Borrero. En su opinión, el teatro debe tratar temas que en la vida real no siempre son fáciles de afrontar y esta pieza lo hace.

“Wanderlust es un espejo que nos enfrenta a unos dilemas que en la vida normal uno trata de no ver de frente, y creo que esa es la magia del teatro. Por lo general, son asuntos que uno trata de no resolverlos o de resolverlos con verdades que son más slogans. (Esta obra) es sobre las conversaciones difíciles que no queremos tener. Y de cuando las relaciones cambian, porque las personas vamos cambiando con los años y la vida nos pone en situaciones donde hay que tomar unas decisiones que no siempre son las más políticamente correctas o las más populares o las más aceptadas socialmente”, puntualiza el actor, quien añade que la sexualidad que se desgasta con el tiempo entre la pareja también queda sobre la mesa en el montaje, que se presenta por estos días en Casa E Borrero.

Considera que su unión actoral con Borrero es un éxito porque de alguna manera, “tengo un derecho adquirido de poder decir las cosas tal y como las pienso y ella también. Y eso da mucha libertad”.

Regresar al teatro es un asunto profundo para el actor, una especie de cita a la que procura no faltar. Admite que hacerlo no representa la ganancia económica que pueda tener la televisión o las plataformas, pero cuando hay sentimientos de por medio, eso pasa a un segundo plano.

¿Por qué hacer teatro?

“El teatro es una quijotada, pero yo he hecho muchas cosas y no han sido por plata. Obviamente reconozco que estar bien pago es mejor. Ya lo dijo Pambelé, ‘es mejor ser rico que pobre’. Pero habiendo dicho eso, mi primer amor, mi gran amor es con el teatro, con el arte escénico. Me metí a esa profesión no soñando en amasar grandes fortunas, sino en hacer cosas que me satisfagan por el resto de mi vida, soy consecuente con esa premisa”.

También sabe que ha visto muy buenos actores en pantalla que tal vez no han pisado un teatro, pero no ha sido su camino. “En mis años ingleses, porque yo traía esa cosa de que o se hace una cosa o se hace la otra, televisión o teatro, y allá me di cuenta de que un actor tiene que hacer de todo, absolutamente de todo, y tiene que ser bueno para todo. Eso me resolvió un poco el dilema”.

Vélez recomienda a cualquier actor que no haya probado las tablas hacerlo por lo que se experimenta allí, “El teatro es un arte vivo, tienes el público ahí al frente tuyo, te prueba, es irrepetible y la energía que se maneja siempre va a ser distinta a la de una grabación de televisión. El cine es muy especial, también hay que decirlo, se hace con mucha mística, pero ese encuentro con el público en vivo es algo irrepetible, que sólo ocurre en esa escena, en ningún otro lugar. Eso es lo que lo vuelve tan especial”.

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