Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, habló de la muerte de su hijo Adam

En enero del 2024 Rick Harrison, el famoso conductor del programa ‘El precio de la historia’, de History, que muestra la actividad de una famosa casa de empeños en Las Vegas, Nevada, enfrentó la tragedia más grande que ha vivido, en sus propias palabras. La muerte de su hijo Adam de 39 años. Rick, de 59 años, concedió una entrevista alrededor de lo que ha significado este suceso en su vida al pódast In Depth con Graham Bensinger.

Harison mencionó que pese al tiempo: “Pienso en él todos los días” y luego comentó las veces que procuró ayudarlo: “cuando tenía veintitantos, tenía problemas con las drogas. Dios mío, lo metí en rehabilitación muchísimas veces, y cada vez le iba de maravilla, y luego simplemente volvía a caer... Es decir, han oído la misma historia de un millón de personas, y la cosa se puso muy, muy mal, y al parecer, no fue heroína lo que consiguió, sino fentanilo. Eso lo mató”, detalló el presentador de la casa de empeño.

Rick Harrison no deja de preguntarse que hubiera podido hacer

Harrison se sincero sobre las dudas que constantemente atacan a los padres que pierden a sus hijos en circunstancias similares y confesó que se pregunta una y otra vez si hubiera podido hacer algo más. “La cosa es que, cuando pierdes a un hijo, lo dudas todo… Es como: ‘¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho esto?’. Y es como si te diera vueltas en la cabeza constantemente. No hay un solo día en que no piense en él”, mencionó.

“¿Podría haber hecho algo diferente? Creo que lo hice todo bien… Uno se queda pensando: ‘¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto?’ ¿Sabes a qué me refiero? ¿Y si lo hubiera cogido, lo hubiera encerrado en la parte trasera de mi camioneta, lo hubiera llevado a Oregón y lo hubiera llevado a un lugar donde no pudiera conseguir drogas? Es decir, se te pasan mil cosas por la cabeza. No hay nada peor que perder a un hijo”, mencionó el presentador que quiso s run poco más fuerte, “Intentas darle un poco de mano dura, pero, Dios mío, nunca ves venir la sobredosis… Quieres darles un poco de mano dura y todo eso, pero, joder, nunca pensé que eso pasaría”, dijo.

Así lleva el duelo Rick Harrison

Harrison se animó a dar un consejo a los padres en condiciones parecidas cuando el conductor del podcast le preguntó al respecto. “No lo sé. Es difícil… No hay manual de instrucciones para niños. Hay modelos diferentes”.

Finalmente, detalló que para superar la pérdida ha optado por vivir y estar en familia, aunque eso no significa que el dolor no esté ahí. “Tienes que apreciar lo que tienes, porque no siempre lo vas a tener. Paso todo el tiempo que puedo con mis hijos. Hablo con todos por teléfono casi a diario. Amo a mis hijos, amo a mis nietos. Disfruta de la vida. Es decir, conozco a gente que tiene diez veces más dinero que yo —y me va bastante bien— que están en una auténtica miseria… Es fácil disfrutar de la vida. De verdad que lo es. Simplemente no te acerques a la gente que está desdichada y simplemente disfruta de la vida con tu familia, tus amigos y todo lo demás. De verdad que no es tan difícil ser feliz”, puntualizó el líder de La casa de empeños.

