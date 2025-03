Familia de Gene Hackman hace inesperada y extraña solicitud sobre su autopsia

El caso de la muerte de Gene Hackman, quien fue hallado sin vida casi nueve días después de que falleciera, sigue generando noticias. Recordemos que se estableció que el actor de ‘La firma’ murió, a causa de una falla cardíaca que tuvo que ver con el avanzado Alzheimer que padecía.

Siete días antes de esto, su esposa, la pianista Betsy Arakawa de 65 años, 30 menos que él, habría muerto por un mal extraño y mortal llamado Hantavirus. Junto a ellos, también fue hallado sin vida un perro, que recién habían adoptado y el cual estaba encerrado en una jaula, ya que había sido sometido recientemente a una pequeña cirugía.

Familia de Gene Hackman pide restringir la información sobre su muerte

Luego de establecerse que Hackman decidió dejar su fortuna a su esposa, quien murió primero y que dejó por fuera a sus tres hijos, Christopher, Leslie y Elizabeth, ahora según el New York Post, ellos habrían solicitado que se bloquee por completo la información, así como las imágenes y fotos alusivas a las autopsias de Gene y de su esposa.

La petición indica que la oficina del Sheriff, así como los investigadores médicos del caso, se abstengan de hablar de las conclusiones con admiradores del actor o medios de comunicación. Así mismo que nadie tenga acceso a los documentos respectivos.

EL bloqueo también involucraría el material que se tomó en la mansión del actor cuando fue hallado su cuerpo por las autoridades. La fuente que refiere New York Post menciona: “Intentar bloquear un reporte de autopsia es muy atípico, es algo que no hemos visto antes”, aseguró para el medio e indicó que “Nuevo México no tiene una exención para fotos de autopsia y, normalmente, no es algo de lo que se preocupe la gente, pero cuando se trata de muertes de celebridades, mucha gente tiende a pedirlas”.

La petición calificada como extraña, se debería a que la familia desea honrar y seguir en la misma línea la vida de Gene y su esposa, quienes “vivieron una vida privada ejemplar por más de treinta años en Santa Fe, Nuevo México y no demostraban su vida cotidiana”.

Se estima que la muerte de Gene ocurrió el 18 de febrero. Inicialmente se había mencionado que Betsy falleció el 12 de ese mismo mes, sin embargo, luego se corroboró que ese día, ella realizó una llamada a una clínica de la zona, para solicitar una cita para un examen de su marido, que sería esa misma tarde. No obstante, nunca acudieron. Ahora se cree que murió el mismo 12.

