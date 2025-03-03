Roberto Carlos sufrió un accidente de tránsito: “Perdió los frenos”. ¿Cómo se encuentra?

De acuerdo con reportes de medios de comunicación internacionales, en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, el cantante Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico que generó gran preocupación en sus familiares, amigos y seguidores.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

La Policía Militar de Carreteras, en Gramado, Brasil, informó que el intérprete de Cama y mesa se dirigía en su automóvil cuando, al parecer, “perdió los frenos” en una cuesta arriba. Esta falla mecánica hizo que el carro “rodara hacia atrás por la autopista, chocando contra otros tres carros y un árbol”.

Inmediatamente, el artista y otras tres personas fueron trasladas a un centro médico. El equipo de trabajo de Roberto Carlos publicó un comunicado en sus redes sociales dando un parte de tranquilidad. El artista se encuentra fuera de peligro:

“Les informamos que, durante la grabación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico leve. Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores complicaciones. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”.

Sus amigos y seguidores dejaron sus mensajes en la publicación que cuenta con más de 34 mil likes. “Solo un susto. Nada que le quite brillo al especial”, “me alegro de que le vaya bien”, “lo más importante es que todo está bien, gracias a Dios”, “que Dios te proteja, Roberto”, “gracias a Dios que todo está bien. Me dolió el corazón al enterarme de la noticia”, “me alegra saber que Roberto y los involucrados están bien”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo perdió la pierna Roberto Carlos?

Cuando el cantante tenía seis años se fue a jugar a la Estación Ferroviaria de Cachoeiro de Itapemirim en Espírito Santo, Brasil, lejos de imaginarse que ese día su vida cambiaría. Una locomotora a vapor lo atropelló. Debido a la gravedad de las heridas que sufrió en su pierna derecha, tuvieron que amputarla por debajo de la rodilla. Desde ese momento, el artista tuvo que usar muletas hasta que, finalmente, comenzó a usar una prótesis permanente. Aunque muchos desconocían su condición, el artista superó ese difícil momento y salió adelante.