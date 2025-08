Romance de Ana de Armas y Tom Cruise está “condenado”, advierte ciencióloga

Desde que en febrero pasado Tom Cruise y Ana de Armas fueron captados juntos en Londres, en medio del día de San Valentín, comenzaron los rumores sobre un romance, no obstante y en vista de que no hubo imágenes de besos o caricias contundentes, también se pensó que podrían estar compartiendo por algún proyecto en particular.

A medida que han transcurrido los meses, los actores han sido vistos juntos en lugares distintos y sin equipo de producción cinematográfico cerca, lo que indicaría que no se trataba de ningún proyecto al respecto. Estas imágenes han alimentado la posibilidad de un romance. Ahora que se sabe que el noviazgo es un hecho ,pues luego de ser avistados a bordo de un yate en el Mediterráneo, fueron vistos en la ciudad fronteriza estadounidense de Vermont; allí caminaban tomados de la mano y disfrutando de un helado.

¿Ana de Armas se convertirá a la CienciologÍa?

La confirmación del romance ha puesto sobre la mesa no solo la diferencia de edad de la pareja, él tiene 63 y ella 37, lo que indica que la actriz es menor 26 años que el protagonista de Misión Imposible, sino que el aspecto de la religión ha llamado la atención.

Es de dominio público que Tom Cruise es practicante de la Cienciología, religión que habría influido notoriamente en dos de sus rupturas amorosas: la que tuvo con Nicole Kidman y la de Katie Holmes, con quien tuvo a su hija Suri.

Según registraron los medios hace más de 15 años, Katie no soportó la presión y las exigencias de la religión y por ello, se separó y luchó por mantener a la hija de ambos, hoy de 19 años, lejos de esta práctica.

Se sabe que Ana de Armas, nacida en Cuba pertenece a la religión católica y no parecería interesada en cambiar de fe. Según ha reportado por El Daily Mail, una experta en Ciencología y quien fue parte de esta iglesia, pero hoy está retirada advierte que la pareja románticamente no tendría futuro.

“Los asuntos amorosos de Tom Cruise están condenados” indicó al diario, Karen de la Carriere, quien fue una de las cienciólogas de más alto rango hasta hace un tiempo, entrenada directamente por el fundador L. Ron Hubbard, pero desertó de la iglesia en 2010.“Hay un período de luna de miel con mucha generosidad y momentos deslumbrantes, y luego la realidad aparece”. Ese panorama que suele sorprender a la nueva novia de Cruise involucra estar inmersa en una serie de talleres y cursos de Cienciología, donde están permanentemente observadas. Allí, según la experta, la novia empezará a descubrir aspectos “extravagantes de la iglesia, similares a la ciencia ficción”, lo cual seguramente derivará en cierta resistencia.La experta comentó el papel de Tom en la iglesias ya que se trata de su fiel más famoso. Y si la novia comienza a ascender de nivel, también tendría acceso a información importante: “llegas a los niveles más altos y confidenciales y descubres cosas como si tuvieras 400.000 espíritus unidos a ti y tienes que pasar los próximos 30 a 40 años quitándolos”, indicó la ex miembro y de cienciología, al tiempo que mencionó que ahí es cuando la novia del actor empezaría a tomar distancia.

“Así que de repente la persona está entrando en el mundo de lo extraño, y ahí es cuando se produce la retirada. ¿Quién quiere que le digan que tienen que empezar a ir a cinco sesiones para exorcizar esos espíritus? Nadie”, puntualizó.

