Tom Cruise, de Misión imposible: Sus novias más famosas ¿Cuántos matrimonios?

Tom Cruise es a los 62 años la estrella hollywoodense que más sorprende por realizar peligrosas escenas sin doble en sus películas. Él prefiere correr, saltar o escalar para dar más realismo a sus secuencias.

El actor, que también figura dentro de los más taquilleros, ahora estrena su película Misión imposible, sentencia mortal parte 2, una de las más esperadas del año.

A un tipo como Cruise, la prensa lo ha rondado desde que empezó su carrera hace más de 45 años. Por supuesto, a lo largo de este tiempo han sido varias las mujeres con las que se le ha vinculado sentimentalmente.

¿Cuántas veces se ha casado Tom Cruise, protagonista de Mision Imposible, sentencia mortal?

Cruise se ha casado tres veces: con Mimi Rogers de 1987 a 1990, con Nicole Kidman de 1990 a 2001 y con Katie Holmes de 2006 a 2012.

Las novias que ha tenido son casi una decena; aquí las historias más conocidas en la vida sentimental de Tom.

Con Melissa Gilbert, estrella de La familia Ingalls, estuvo en los años 80, cuando ella era la famosa del momento, pero luego ella misma dijo que fue una relación inocente. “No tuve relaciones sexuales con él. Nos besamos, pero honestamente, no hubo sexo. Era un buen besador, pero sabes, era un actor que estaba luchando y yo estaba trabajando. De hecho, le compré su primer juego de platos”, dijo durante un episodio de 2014 de ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’.

Con Heather Locklear, la actriz de Melrose Place, TJ Hooker y Dinastía, salió en una única cita, cuando los dos coincidieron en una audición. Bailaron juntos, la pasaron muy bien, pero al parecer, estaban en sintonías distintas.

Con la actriz Rebecca De Mornay coincidió en Risky Business y salieron por un breve tiempo.

Luego, se le vinculó con la cantante y actriz Cher. Ella le dijo a Andy Cohen, en 2013, que su aventura con él fue inolvidable, ya que fue uno de sus cinco mejores amantes que ha tenido

Con Mimi Rogers, Tom se casó en 1987. Se divorciaron tres años después. “Nunca había estado enamorado antes. Desde que he estado con ella, me ha abierto mucho. Creo que me ha ayudado a ser mejor actor”, dijo a Rolling Stone antes de su separación.

Tal vez su relación más mediática y estable fue con Nicole Kidman. Se conocieron en Días de Trueno y se casaron en 1990. Adoptaron a los hijos Isabella Jane (nacida en 1992) y Connor Antony (nacido en 1995) antes de separarse en 2001.

El romance con Penélope Cruz fue breve, pero también muy mediático, aunque lo negaron. Coincidieron en Vanilla Sky . En el 2004 terminaron. .

Entre el 2004 y el 2005 Tom salió con Nazanin Boniadi, la actriz de General Hospital, con quien compartía su religion: la cienciología. Un par de años más tarde, los medios dijeron que ella había sido una novia seleccionada por la Iglesia a la que acude Tom, la congregación de Cienciología negó tal hecho.

Con la actriz Katie Holmes estuvo a mediados del comienzos de siglo. Los dos tuvieron en el 2006 a la pequeña Suri y meses después se casaron en Italia. En el 2012 se divorciaron. Hoy se sabe que ella quiso alejarse de él por sentirse abrumada y presionada por la Cienciología y quería a su hija fuera de ello.

Con la protagonista de Orange Is the New Black, Laura Prepon se aseguró que el actor salió en el 2014. Es un romance que nunca se confirmó.

Los últimos romances de Tom Cruise

Con la actriz Hayley Atwell se conocieron en Misión Imposible 7, en el 2020. Se rumoró que salían, pero eran discretos. En julio de 2021, fueron vistos en el torneo de Wimbledon en Londres.

En diciembre del 2023 se aseguró que Tom salía con Elsina Khayrova, la socialité rusa. Se les vio juntos en una fiesta en Londres y aunque los reportajes hablaban de que ambos deseaban que fuera una relación duradera, fue breve.

La más reciente relación romántica que le atribuyen a Cruise es con la actriz cubana Ana de Armas. Se les ha visto en varias ocaisones paseando en Londres a lo largo del 2025. El actor llevó a la actriz en un helicóptero para el cumpleaños de ella en abril. Armas es menor 25 años con respeto al actor.

