Romeo Santos crea Fundación Los Santos, inspirada en su hijo autista ¿A qué se dedicará?

La entidad surgió a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo y tiene entre sus objetivos ampliar el acceso de las familias a recursos y servicios de apoyo.

“Esta fundación es profundamente personal para mí”, afirmó el artista -en un comunicado-, en el que explicó que su experiencia familiar le ha permitido conocer los desafíos que enfrentan las personas que tienen a su cargo niños con autismo.

Santos, fundador del exitoso grupo Aventura, señaló que durante años tuvo la intención de crear una iniciativa que pudiera beneficiar a otras familias y contribuir a generar una mayor comprensión sobre el autismo.

“Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días”, agregó en declaraciones publicadas por Prensa Libre.

¿Qué hará la Fundación de Romeo Santos?

La fundación prevé otorgar subvenciones, establecer alianzas con otras organizaciones y respaldar programas relacionados con la educación, el desarrollo social y el acompañamiento de niños con esta condición.

Entre las prioridades iniciales de la fundación figuran los centros de recursos para familias, programas educativos y de desarrollo social para niños, así como proyectos en colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias.

La Fundación Los Santos también organizará encuentros privados para reunir a personas y líderes interesados en apoyar iniciativas relacionadas con su misión. El cantante realizará además una contribución personal a la organización.

De acuerdo con los datos más recientes de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido identificado con autismo.

La organización considera que esta realidad pone de relieve la necesidad de ampliar los recursos y los sistemas de apoyo disponibles para los niños con esta condición en su desarrollo neurológico y sus familias.

“Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Presentamos la Fundación Los Santos, fundada por Romeo Santos con un propósito profundamente personal: ayudar a crear un futuro mejor para los niños y las familias que enfrentan las incertidumbres del autismo. Durante años, Romeo ha apoyado causas de manera discreta y privada. Hoy, una misión profundamente personal toma un nombre, un propósito y una plataforma creada para generar un impacto duradero. Bienvenidos a la Fundación Los Santos”, se lee en el Instagram el Rey de la Bachata que oficializó en redes la apertura de la organización.

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