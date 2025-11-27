Rosalía revela que padece TDAH. ¿Qué es?: “Prefiero dejarlo ser”

Recientemente, Rosalía se volvió noticia por unas declaraciones que dio para el programa de Youtube Subway Takes, conducido por el comediante Kareem Rahma. En su conversación con el egipcio-estadounidense, la artista española hizo una revelación que sorprendió a sus fanáticos.

De acuerdo con lo que dijo, padece de TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad): “Tengo TDHD y prefiero dejarlo ser, no lo trato médicamente porque disfruto la espontaneidad y las cosas inesperadas que me trae”, afirmó.

La cantautora aseguró que se le dificulta concentrarse: “Me distraigo muchísimo con los sonidos Si huelo algo bueno camino hacia allá, puedo terminar encontrando la mejor comida china de Nueva York”, dijo con humor.

Por ahora, Rosalía no ha recibido ningún tratamiento médico. Ha preferido entender su trastorno y vivir con él: “He encontrado mi propia cura, que es simplemente hacer muchas cosas y permitirme distraerme. Descubres cosas así, permitiéndote eso”.

¿Qué es el TDAH, trastorno que padece Rosalía?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el TDAH “es un trastorno del desarrollo neurológico, lo que significa que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro. Los síntomas comienzan antes de los 12 años e incluyen inquietud, dificultad para prestar atención y pérdida de objetos. El TDAH se puede tratar con medicamentos y terapias que controlan los síntomas y facilitan la vida diaria”.

Esto significa que para la persona que lo padece, es más difícil controlar su atención o dirigirlas a ciertas tareas específicas. Además, se presenta dificultad para permanecer quieto o también algunos comportamientos impulsivos.

‘LUX’, el nuevo álbum de Rosalía

Esa revelación la hizo la cantante mientras promocionaba LUX, su nuevo álbum que fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y cuyo título en latín quiere decir “Luz”. Este proyecto es una reflexión sobre un período de turbulencia personal y profesional de la artista de 33 años.

Con este álbum, Rosalía hizo historia pues se convirtió en el disco en español más reproducido en un solo día, con 42,1 millones de streams durante su jornada de estreno el pasado 7 de noviembre.