Rubén Blades se pronunció tras rumores sobre estado de salud de Willie Colón

La comunidad de la salsa latinoamericana está pasando por un momento de gran preocupación debido a los rumores que han surgido sobre la salud del icónico salsero Willie Colón. Esta semana, informes no confirmados por fuentes oficiales, aseguraron que Colón, de 75 años, habría sido hospitalizado de emergencia en Nueva York por problemas respiratorios.

¿Qué pasó con Willie Colón?

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales como X desde el pasado jueves. Las publicaciones han indicado que Colón habría sido ingresado en un hospital de Nueva York. Estos rumores han cobrado fuerza, especialmente porque el artista ha estado ausente en sus redes sociales, donde normalmente es muy activo. Hasta el momento no hay confirmación oficial ni por parte de su familia ni de su equipo sobre su ingreso o el verdadero estado de su salud.

¿Qué dijo Rubén Blades?

Este viernes, Rubén Blades, con quien Willie inició su carrera artística, realizó una publicación en su perfil de Instagram donde tiene 1,1 millones de seguidores. El cantautor panameño envió un mensaje a Colón y su familia. En su publicación, aseguró que no tenía información precisa sobre la salud del salsero: “No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente.

Además del llamado a la recuperación, Blades extendió su apoyo a la esposa, hijos y seres queridos de Colón, enviándoles un mensaje de solidaridad en este momento incierto. “A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento".

Los internautas han dejado sus impresiones a través de diversos comentarios, donde, al igual que Blades, le desean pronta recuperación al salsero: “Además de ser un super artista es un super caballero. A eso se le llama ser honorable”, “familia es familia y cariño es cariño”, “esperemos que salga de este problema”, “deseando pronta recuperación para Willie Colón”, “que se recupere pronto”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Origen de la disputa de Willie Colón y Rubén Blades

El mensaje de Blades sorprendió a los fanáticos, teniendo en cuenta que, durante varios años, ambos artistas han protagonizado una enemistad de más de dos décadas marcada por una disputa económica y judicial tras su etapa juntos.

El conflicto principal comenzó en 2003 debido a un impago tras el concierto del 25 aniversario de “Siembra”, y se intensificó con demandas y canciones de confrontación. Colón llevó a los productores y a Blades a los tribunales después de ese concierto. Aunque finalmente retiró la demanda, la relación se rompió de manera definitiva, ya que Blades sintió que el intérprete de Oh, qué será? intentó perjudicar su reputación. Otros artistas del género han expresado en varias oportunidades su deseo de que sus colegas se reconcilien. Por eso, el reciente mensaje de Blades en su Instagram aumentó la esperanza de los fanáticos de verlos nuevamente juntos limando asperezas.