Alerta por salud de Willie Colón ¿Qué le pasó al cantante de salsa? Esto se sabe

Este jueves 19 de febrero, los seguidores de Willie Colón, el destacado compositor e intérprete de salsa, generó preocupación, ya que según una publicación en redes sociales de una bloguera salsera, el también trombonista estadounidense habría sido ingresado de urgencia a un hospital neoyorquina.

Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York

Según dio a conocer Juana Peña en su cuenta de X, el artista de 75 años estaría hospitalizado en Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, a donde habría llegado en delicado estado de salud el pasado 18 de febrero, tras presentar quebrantos de salud relacionados con su sistema respiratorio.

“Llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace cuatro días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, indicó Peña en su post.

Yendo a su cuenta de Instagram, donde Colón es muy activo, en efecto completó 4 días sin publicar ningún mensaje.

Colón escribió en su Instagram el pasado 15 de febrero “La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

Este tipo de mensajes es usual en las reflexiones del músico que procura siempre sentar una posición frente a los dilemas y conflictos de la actualidad..

¿Quién es Willie Colón?

EL artista fue bautizado como William Anthony Colón Román, hijo de padres puertorriqueños: William, obrero de fábrica, y Aracelly, una ama de casa. Colón creció en el barrio latino del Bronx, en Nueva York, donde comenzó desde muy niño a experimentar y a crear música.

Desde su edad escolar sus padres lo inscribieron en la escuela de música, donde aprendió a interpretar la trompeta y el clarinete.

A los 15 años, en 1965, ya Colón sabía que la música sería su vida. A los 17 años , Jerry Masucci y Johnny Pacheco, fundadores de la Fania All Stars, lo llamaron para comenzar interpretación con Héctor Lavoe, con quien Willie conformó uno de los dúos de salsa más emblemáticos.

A finales de la década del 70, el salsero se junto con el panameño Rubén Blades, para interpretar temas que denunciaban la situación política y social de América Latina. Con el tiempo los artistas se distanciarían.

Aquí más noticias que son tendencia

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí