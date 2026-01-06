Ryan Reynolds: edad, esposa, películas y más del actor y dueño del Internacional de Bogotá

Ryan Reynolds volvió a ser tema de conversación en Colombia luego de que compartiera en sus redes sociales un video en el que aparece luciendo, por primera vez, la camiseta del Internacional de Bogotá, club colombiano del que se convirtió recientemente en propietario.

Ese detalle fue suficiente para que muchos colombianos —más allá del ámbito deportivo— se preguntaran quién es realmente el actor norteamericano que ahora figura como dueño de un equipo local.

Películas más famosas de Ryan Reynolds

Reynolds inició su carrera en la década de los noventa, pero fue en los años 2000 cuando comenzó a ganar notoriedad en Hollywood gracias a comedias románticas y películas de humor ácido que le permitieron construir una identidad propia frente a la cámara.

En 2010 asumió uno de los mayores retos de su carrera al protagonizar Linterna Verde, donde dio vida a Hal Jordan. Aunque la cinta no cumplió las expectativas del estudio ni del público, se convirtió en una experiencia determinante para el actor, quien más adelante haría referencia a ese fracaso como una lección clave dentro de su evolución profesional.

El verdadero punto de quiebre llegó en 2016 con Deadpool, personaje que interpretó y defendió durante años hasta lograr que el proyecto se concretara. El éxito fue inmediato y dio paso a Deadpool 2 y Deadpool & Wolverine, consolidándolo como una de las figuras más taquilleras del cine de superhéroes para adultos.

Ryan Reynolds también es recordado por títulos como The Proposal, Safe House, Life, Free Guy, Pokémon: Detective Pikachu, The Adam Project y Red Notice.

Actualmente, tiene 48 años (nació el 23 de octubre de 1976 en Vancouver, Canadá) y continúa combinando su faceta actoral con la de empresario, productor y ahora dirigente deportivo, un rol que ya había explorado previamente con el club galés Wrexham AFC.

¿Quién es la esposa de Ryan Reynolds?

Reynolds está casado con la actriz Blake Lively, conformando una de las parejas más populares y mediáticas de Hollywood. Ambos se conocieron durante el rodaje de Linterna Verde, aunque en ese momento no iniciaron una relación sentimental. Con el tiempo, la amistad dio paso al romance.

La pareja se casó en 2012 en una ceremonia privada y, desde entonces, ha construido una relación marcada por la discreción y el humor que ambos suelen compartir públicamente, especialmente en redes sociales.

Rayn Reynolds y Blake Lively tienen cuatro hijos (James, Inez, Betty y Olin) y han logrado mantener su vida familiar lejos de los escándalos, algo poco común en el entorno del espectáculo.

Antes de su matrimonio con Lively, Reynolds estuvo casado con Scarlett Johansson, otra de las grandes estrellas de Hollywood. La pareja contrajo matrimonio en 2008, pero su relación terminó en divorcio en 2011. Años después, ambos han reconocido que la separación se dio en buenos términos y que fue parte de un proceso de crecimiento personal y profesional.

