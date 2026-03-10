Ryan Reynolds vendrá a Bogotá a ver su equipo de fútbol: “Está muy contento” ¿cuándo?

El equipo de fútbol colombiano Internacional de Bogotá, antes denominado Equidad, es propiedad del grupo empresarial Apollo Sports Capital, encabezado por los empresarios Al Tylis y Sam Porter y con socios que incluyen figuras del entretenimiento como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander.

Reynolds, actor canadiense, famoso como Deadpool y la comedia romántica La proposición o La propuesta, junto a Sandra Bullock, incluso usó las redes sociales para mostrar la camiseta del equipo de la capital cuando cambió de dueños y de imagen.

Desde entonces, el mencionado grupo ha tenido una destacada participación en el torneo local colombiano. Ahora se anuncia que Reynolds, que también es socio de otros clubes como Necaxa, en México, y DC United, en Estados Unidos, vendría al país, justamente a ver el desempeño de su combinado de balompié.

“Va a venir a Bogotá”, directivo del Inter sobre visita de Ryan Reynolds

En entrevista con Win Sports, el director deportivo del Inter, Salvatore Simeone, habló del papel del equipo y de la llegada de la estrella del cine, nacida en Canadá.

"Ryan Reynolds está muy contento con el equipo, va a venir en algún momento a Bogotá a ver al equipo; ojalá sea en una instancia definitiva y peleando el campeonato". Salvatore Simeone, director deportivo de @InterBogOficial⚽🔥 pic.twitter.com/33S3MK895r — Win Sports (@WinSportsTV) March 9, 2026

“Nos comentan que él está muy contento. No se esperaba, como nadie del grupo, los resultados actuales. La promesa eterna que tiene es que supuestamente va a venir a Bogotá a ver un partido. Ojalá que sea en algún momento definitorio del campeonato, sea este año o el que viene“, mencionó el alto ejecutivo del equipo, precisando que espera que dicha visita coincida con la posibilidad de que el Inter esté en una finales, lo cual se daría si el grupo, que lleva 19 puntos liderando la tabla, junto al Once Caldas.

