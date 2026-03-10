Lady Gaga se casa. ¿Quién es y qué hace el novio? Así será su boda

En tiempos de pandemia, Lady Gaga disfrutó del amor. Ella y su novio Michael Polansky pasaron buena parte de la emergencia sanitaria mundial en la casa de ella en Malibú, lo que fortaleció una incipiente relación.

La cantante y compositora, que siempre ha procurado ser muy discreta con su vida personal, fue captada por primera vez con él en el Año Nuevo del 2020 en Las Vegas. Los besos, que quedaron registrados en imágenes, fueron suficientes para confirmar el romance, que se paseó unos meses después en el Super Bowl LIV en Miami.

“Mis perros y el hombre que amo son toda mi vida”, fueron las declaraciones más explícitas que dio la intérprete en aquel entonces. Las dio a The Hollywood Reporter. En el 2024, Lady presentó en una charla con Gabriel Attal, entonces primer Ministro de Francia, a Michael como su prometido; eso en el marco de los Juegos Olímpicos de París.

“Nos casaremos pronto”, Lady Gaga

Ahora la misma cantante ha confirmado que ella y su novio están cerca del altar. Fue durante una transmisión del cantante Bruno Mars en su programa Romantic Radio, para iHearts Radio, que el cantante recibió una llamada que no solo cambió el rumbo de su espacio, sino que terminó revelando una noticia inesperada.

“Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos casaremos pronto”, dijo Lady que continuó diciendo: “Esperábamos que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros”.

Bruno reaccionó de inmediato: “Conozco esa voz. Es mi querida amiga Lady Gaga”, dijo y luego sugirió el tema ideal para la boda: “Si buscas una canción para dedicarle a tu marido, yo diría que, de este nuevo álbum mío, me iría por Risk It All, la primera canción”.

Luego reprodujo la canción para la pareja: “Así que, quiero dedicarle esto a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto también es para ti”

Aunque Gaga no detalló fecha ni lugar, si quedó al descubierto que ya está en los preparativos de la boda.

¿Quién es Michael Polansky, el novio de Lady Gaga?

Sobre el futuro esposo de la intérprete, se sabe que es un empresario graduado de Harvard, que se ha convertido en una pieza fundamental de su carrera y está involucrado no solo en la producción de sus álbumes, sino en sus conciertos.

Michael tiene 42 años, nació el 26 de septiembre de 1983, además de empresario, es activista en lucha contra el Cáncer. Fundó el centro el Instituto Parker de inmunoterapia contra el cáncer.

En 2025, estuvo involucrado en el proceso creativo de su más reciente álbum Mayhem, pues es coautor de algunos temas y en otros es productor. Lady escribió la canción Blade of Grass.

