Sale a la luz llamada al 911 que podría esclarecer la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

En la madrugada de este jueves 1 de enero, durante la celebración del Año Nuevo, una inesperada noticia ocupó los titulares en los medios de comunicación en Estados Unidos. Autoridades locales confirmaron que Victoria Kafka Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en un hotel del centro de San Francisco.

¿Qué decía la llamada al 911?

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de San Francisco, en la madrugada de este jueves atendieron una llamada de emergencia un poco antes de las 3:00 a. m. El personal del hotel le habría practicado reanimación cardiopulmonar, pero al no ver respuesta, llamaron a 911. Al llegar al lugar para brindar la atención prehospitalaria, encontraron Victoria sin signos vitales. Después de que se confirmara la muerte en el lugar, el caso pasó a ser manejado por el Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense, quienes se encargarán de llevar a cabo la investigación. Aunque inicialmente se dijo que se desconocían las causas de la muerte de la mujer de 34 años, en las últimas horas salió a la luz la llamada al 911 que revelaría un importante detalle sobre lo que realmente le pudo haber ocurrido a la hija del artista.

De acuerdo con TMZ, la muerte de Victoria fue clasificada como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la verdadera causa de su muerte. Cleveland Clinic explica que una sobredosis con “cambio de color” se refiere a una “decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre”.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado un informe definitivo ni han clasificado oficialmente la muerte, mientras que el círculo cercano de la joven sigue esperando respuestas. La familia del actor no ha hecho declaraciones públicas. Por ahora, están a la expectativa por conocer los resultados oficiales que puedan ayudar a reconstruir las últimas horas de Victoria y esclarecer lo que realmente ocurrió.

Sin embargo, medios estadounidenses como el New York Post y People han reportado que, en los últimos años, Victoria estuvo involucrada en varios procesos judiciales. En abril de 2025, fue arrestada en el condado de Napa por cargos menores, que incluían resistencia a la autoridad y posesión de sustancias controladas. Luego, en junio de ese mismo año, fue mencionada en un caso de violencia doméstica. En ambas ocasiones, la hija de Tommy Lee Jones se declaró no culpable.