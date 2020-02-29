Logo Revista Vea
Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones ¿Qué le pasó?

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en San Francisco, California.

Por Agencia EFE
02 de enero de 2026
Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones
Fotografía por: CHRISTOPHER JUE

Victoria Jones, de 34 años e hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley, fue hallada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves 1 de enero según informó TMZ.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a este medio que las unidades del este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

Victoria, hija de Tommy Lee Jones también actuó en películas

No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

De momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

