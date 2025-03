Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Jesús Guerrero, estilista de JLo

El pasado 23 de febrero el mundo del espectáculo se vistió de luto con la repentina muerte de Jesús Guerrero, un reconocido estilista de celebridades como Jennifer López, Kylie Jenner y Demi Moore.

¿Qué le pasó a Jesús Guerrero, estilista de JLo?

Según fuentes cercanas, Guerrero habría experimentado varios problemas de salud en los últimos meses, reportó TMZ. Aunque no se ha especificado la causa exacta de su fallecimiento, se ha sabido que el estilista había estado sufriendo síntomas recurrentes que, al parecer, fueron pasados por alto o minimizados.

Amigos y colegas han comentado que Guerrero mostraba episodios de fatiga extrema, mareos y una notable pérdida de peso. A pesar de estos signos preocupantes en septiembre del año pasado, su ajetreado estilo de vida le impidió tomarse el tiempo necesario para una evaluación médica completa, por lo que continuó con sus compromisos en Irlanda, Inglaterra y Dubai.

Su deceso se habría dado por causa de una neumonía que adquirió durante su viaje a Dubái, donde estuvo con Jennifer López. Fuentes cercanas le informaron a People en español que otras famosas como Katy Perry, Rosalía y Anitta, también contrajeron neumonía durante su estadía en Dubái.

Hamed Afshari, CEO de Dripology, afirmó en un extenso mensaje en sus historias que el hairstayle: “el hecho de que lo dejaron en un país extranjero cuando estaba muy enfermo para viajar de regreso con el talento —solo para volver a Los Ángeles y morir en el hospital de neumonía— es más que devastador. Nadie debería ser abandonado así, especialmente alguien tan querido como Jesús. Tengo el corazón roto”.

Al parecer, Guerrero no tenía antecedentes de consumo de alcohol y drogas, de acuerdo con el mencionado medio de comunicación. “Tan pronto como llegó a Estados Unidos, le dijeron que no se veía bien, que descansara y buscara ayuda médica si no mejoraba. Esa es parte de la razón por la que hay tantas preguntas sin respuesta, porque nada de lo que habían hecho pudo evitar que esto sucediera. Todos en su equipo hicieron todo lo posible para llevarlo a los médicos porque no se encontraba bien”, dijo Gris Guerrero, hermana del estilista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Kylie Jenner, una de sus grandes amigas, expresó su tristeza por la repentina partida de Jesús: “He intentado encontrar las palabras, pero la verdad es que sigo en shock. Es incomprensible que alguien tan joven y lleno de vida haya partido tan pronto. Es una pérdida que nos deja a todos con el corazón roto”.