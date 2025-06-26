¿Salida de Jorge Herrera de ‘MasterChef’ fue injusta? Esto dijo el actor

Uno de los participantes más comentados de esta temporada de MasterChef Celebrity es Jorge Herrera. El actor, quien interpretó a Don Hermes Pinzón en Betty, la fea, ya había sido eliminado del reality culinario; sin embargo, la semana pasada reingresó por votación de sus compañeros.

Aunque sus seguidores esperaban que en esta oportunidad llegara más lejos, fue eliminado el viernes pasado. Don Jorge quedó junto a Ricardo Vesga para la decisión final, pero Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso lo eligieron a él como el más reciente eliminado.

“Mi plato era superior”: Jorge Herrera tras su eliminación de ‘MasterChef’

El actor de 77 años dialogó con Vea sobre su experiencia en el reality, teniendo en cuenta la segunda oportunidad que tuvo en la competencia: “Me sentí de una forma agridulce porque, de hecho, tuvimos un triunfo ahí de entrada, yo llegando a Girardot. No he terminado de asimilar exactamente la razón o razones por las cuales me tocó irme nuevamente. Entonces dije, ‘¿Para qué vine si la cosa era tan breve?’ Porque confrontando los platos finales, o sea, el que supuestamente causó mi eliminación y el de mi rival ahí de ese momento (Ricardo Vesga), pues por supuesto que mi plato era superior, sin ninguna duda, y la gente en sus comentarios ha dejado ver eso, la gente no es boba, a pesar de que no prueba, por el aspecto visual del plato preparado, alcanza a formar sus criterios”, dijo.

Además, se refirió a los diferentes comentarios que los internautas han hecho en sus redes sociales, algunos afirmando que fue injusta su salida y otros tildándolo de “terco”. Al respecto, dijo con contundencia: “Eso de mi terquedad es relativo. No es que sea terco porque sí, yo me vuelvo terco cuando estoy frente a una injusticia y cuando se está cometiendo conmigo o con alguien más, me vuelvo terco. En este caso, pues qué me iba yo de poner a alegar nada si era evidente que mi plato era mejor por encima de cualquier otra cosa. Entonces dije ‘gracias por la oportunidad nuevamente, pero adiós. Chao’”.

¿Cómo reaccionó Jorge Herrera a su reingreso?

Aunque llevaba más de un mes de haber salido de la cocina más famosa del país, los demás participantes lo recibieron con buena actitud; sin embargo, el actor analizó las razones por las que, probablemente, decidieron que fuera él quien estuviera de nuevo en el reality: “Me pasó por la cabeza que algunos lo habrían hecho por simpatía y otros por alguna estrategia, porque pensaron que si me llamaban a mí y no llamaban a otro, quizá eso les quedaba más fácil de ahí para allá y luego lo comprobé, comprobé que así fue, esas estrategias entre comillas, valga la expresión, “chimbas”, porque uno sabe, como ahí nadie sabe cocinar, entonces cualquier cosa puede pasar”.

¿Cómo fue la “convivencia” de Jorge Herrera y sus compañeros de ‘MasterChef’?

En varias oportunidades, el actor tuvo ciertos momentos de tensión con algunos de sus compañeros. Sin embargo, asegura que, en medio de todo eso, fue un gran equipo: “En general fue muy agradable la convivencia, muy afable, muy cordial, hubo algunos lunares que aparecieron por allí, ciertas incomprensiones, producto ahí sí de la terquedad y el empecinamiento de algunos o de algunas, pero en general estuvo muy bien, la verdad, la disfruté y si hubo algún roce en algún momento, pues con el correr de los capítulos, ese roce se subsanó y creo que todos terminamos muy contentos".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Jorge Herrera volvería a un reality?

Tras su experiencia en el programa, el actor, quien tiene una larga trayectoria en la televisión, el cine y el teatro, no planea, por ahora, estar en un nuevo concurso, aunque no descarta del todo la posibilidad de aceptar algún proyecto, dependiendo la oferta. “Difícilmente, no sé, tendría que escuchar propuestas. De pronto, puede que la propuesta sea halagadora y me lo pensaría tres veces antes de aceptar. Cuando me dijeron, ‘pero, ¿qué siente por irse? cuando lo que pasa es que como soy actor estoy acostumbrado a entrar y salir de escena, a entrar y salir de la novela, de la serie, me pueden matar en la mitad del camino del argumento uno no sabe, es decir, ya tengo una formación en ese sentido, no es tan doloroso como puede ser para otra persona el tener que retirarse o que lo retiren", afirmó.

“El diablo es puerco”, nuevo proyecto de Jorge Herrera

Tras su paso por MasterChef, el actor se encuentra trabajando en sus demás proyectos. “El diablo es puerco”, es mi cuarta novela que está recién salida de la editorial, no la he lanzado todavía pero ya está a la venta. Este libro está inspirado de un amigo mío del barrio San Antonio de Cali, justamente, que lleva una vida novelesca. Todo lo que está contado en ese libro tiene sus referentes en la realidad. Está tratado como novela y por lo tanto está ficcionado, como corresponde. También estoy por estrenar en Cali, en la casa teatro que tenemos en San Antonio, nuestra última obra como grupo de teatro exacto que se llama Las edades del amor”, contó.