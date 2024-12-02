Logo Revista Vea
Sandra Reyes: Un año de la muerte de la “doctora Paula” de ‘Pedro el escamoso’

Hoy, hace un año, la televisión colombiana se vistió de luto con la repentina muerte de la actriz, quien tenía 49 años. Así la recuerdan en redes sociales.

El 1 de diciembre del 2024 el mundo del entretenimiento en Colombia se conmocionó tras conocerse la muerte de Sandra Reyes, recordada por los diferentes personajes que hizo en la televisión, entre ellos el de Aracely Urán de Urán en Rigo; Paula Dávila, en Pedro el escamoso, entre otros. Su partida dejó un gran vacío en el mundo del arte y en el corazón de todos aquellos que crecieron admirando su carrera.

En 2018, expresó que sentía que su vida pública ya no reflejaba “quién era realmente”, así que decidió adoptar un estilo de vida más introspectivo, espiritual y en sintonía con la naturaleza. Aunque ha pasado un año sin su presencia, su legado sigue vivo pues sus interpretaciones continúan siendo apreciadas y valoradas no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo.

¿De qué murió Sandra Reyes?

Durante varios meses, la actriz, quien tenía 49 años, mantuvo en privado que estaba padeciendo un cáncer de seno. De su enfermedad solo tenía conocimiento su círculo más cercano. Paradójicamente, ese mismo padecimiento enfrentó su personaje en la telenovela protagonizada por Miguel Varoni, donde también falleció. En la producción de Caracol Televisión, su personaje le dijo a Pedro Coral: “Es algo que tarde que temprano nos va a pasar a todos y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento”, una frase que terminó conmoviendo a los televidentes, usuarios en redes sociales, amigos y familiares.

“Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, agregó Paula Dávila en esa escena. Según Varoni, para ese momento Reyes no tenía conocimiento que en la vida real también tenía esa enfermedad.

Nicolás Reyes, primo de la actriz, reveló que murió en su casa, rodeada de su círculo más cercano. Durante sus últimos años, Sandra se fue a vivir a su finca en Ubaté, Cundinamarca, donde tenía contacto directo con la naturaleza y donde, además, podía cultivar varios alimentos.

¿Cómo fue el entierro de Sandra Reyes?

La despedida del cuerpo de la actriz se llevó a cabo en su finca con una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos, tal como ella lo había pedido. Mientras tanto, en Bogotá, ciudad que le abrió las puertas en su carrera artística, varios amigos y colegas, entre ellos Diana Ángel y Cristina Umaña se reunieron para una ceremonia religiosa en su honor.

Hace unas horas, la actriz de Paquita Gallego hizo una publicación recordando a su amiga: “Así te recuerdo siempre. Love you infinito preciosa”, escribió junto a una fotografía donde aparece Sandra sonriendo. “Cuánto la extrañamos, qué sonrisa maravillosa”, “qué falta hace su risa y sabiduría”, “justo hoy pensé en esta hermosa mujer”, comentaron algunos seguidores.

