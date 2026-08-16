Se casó presentadora de ‘Noticias RCN’. Isa Atehortúa y su esposo esperan bebé

En marzo pasado la presentadora, ex virreina del Concurso Nacional de Belleza (2018) y ex participante de MasterChef Celebrity dio a conocer que comenzaría el papel más importante de su vida, cuando reveló que estaba embarazada.

“Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón”, escribió en sus redes sociales y lo acompañó con un video de la ecografía de su bebé.

Posteriormente, Lorenzo Castillo, su novio y padre del bebé le pidió matrimonio y ella aceptó. Luego, en julio, la presentadora quiso corresponder a la petición y también pidió la mano de él.

“Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy. 2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios”, puso en sus redes.

Isabella Atehortúa se casó en Bogotá

Ahora se confirma que la conductora y su novio se casaron. La boda ocurrió este domingo 16 de agosto en Bogotá, en medio de una celebración muy familiar y en el día. La misma periodista compartió en sus historias momentos de la boda como la lectura de votos, el primer beso de esposos y otras instantáneas captadas por los invitados.

Atehortúa de 28 años anticipó que su bebé llevará como nombre Vicente. “Muy pronto seré el padre de Vicente Castillo Atehortúa y desde hoy puedo llamarme esposo de Isabella Atehortúa”, dijo Lorenzo al unirse en matrimonio a la periodista antioqueña que lució vestido blanco. El novio prefirió un tradicional traje negro con camisa blanco y lo acompañó de corbata vino.

Tanto la ceremonia civil como la celebración fue en la residencia de los novios al norte de la capital. Además de familiares los acompañaron algunos compañeros del canal RCN como Maritza Aristazábal también presentadora.

La historia de amor de Isabella Atehortúa y Lorenzo Castillo

La pareja se conoció en el Chocó. “A Lorenzo lo conocí en Nuquí. De no haber sido por esa improbable casualidad, de seguro nunca nos hubiéramos topado. Ni un amigo en común, ni una profesión compartida. Él en Bogotá, yo en Medellín. Gracias a ese viaje, que él por poco no toma y que yo me moría de ganas por hacer, es que existen estas fotos. Estas memorias. Y, por supuesto, esta vida tranquila, feliz y estable que hemos sabido construir, no nos pertenecería. Pero bueno, para qué hablo del hubiera o del qué será, si este amor me ha enseñado tanto a estar en el presente”, escribió hace unos meses la presentadora sobre su historia de amor.

Además de su rol como periodista y presentadora Isa se ha convertido en una voz que destaca la importancia de la salud mental.

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