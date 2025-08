Sebastián Yatra causó polémica al quitarse la ropa en pleno escenario en España

En las últimas horas, Sebastián Yatra se volvió tendencia en redes sociales por un video durante un concierto en Marenostrum Fuengirola, en Málaga, España. El cantante paisa terminó de interpretar una canción y se dispuso para hacer cambio de vestuario, tal como lo hacen casi todos los artistas en medio de sus presentaciones.

¿Qué pasó con Sebastián Yatra?

El artista de 30 años utilizó una técnica visual que se volvió polémica. En el escenario puso una tela blanca iluminada y se ubicó detrás para cambiarse de ropa. Sin embargo, la luz hizo que se viera su silueta mientras él se quitaba el pantalón y la camisa, haciendo movimientos y poses.

Sin embargo, la polémica surgió cuando se ubicó de perfil, pues algunos internautas aseguraron que, supuestamente, había dejado al descubierto sus partes íntimas. Sin embargo, otros aseguraron que se trató simplemente del efecto visual de la sombra y que Yatra sí tenía ropa interior.

“Opino que los menores no deben ir a concierto de adultos ..el no canta música de niño”, “es una total falta de respeto para su público”, “creo que no tiene necesidad de hacerlo”, “ya no saben qué hacer para tener fama, ¡qué desastre!”, “creo que si hay niños deberían ser cuidadosos con lo que hacen”, “no se conforman cantar medio bien, sino que tiene que hacer un escándalo para llamar la atención”, “qué le está pasando a la gente, qué barbaridad”, comentaron los internautas.

No obstante, varios fanáticos del cantante lo defendieron de las críticas, asegurando que no hizo nada malo, sino que, por el contrario, eso hacía parte del show. “Fue un cambio de ropa, tenía bóxer”, “se han visto cosas peores en los escenarios”, “quedó en boxer, ¿eso es algo malo?”, “no debe verse como un escándalo más bien es parte del show”.

Por ahora, Yatra no se ha referido al respecto. Ha hecho varias publicaciones resumiendo sus presentaciones en España: “CÁDIZZZ LO DISTE TODO🔥✨🔥✨ Qué lindo terminar esta primera etapa de la gira con tanta energía 🎙️🪽✨❤️‍🔥 (@davidbisbal si la cantamos juntos, ya sabes lo que van a hacer con tu camisa)” escribió en un post.

Sebastián Yatra reaccionó a nuevo romance de Aitana, su exnovia

El colombiano sostuvo un romance con su colega Aitana durante casi un año. La pareja se conoció en el 2018, pero su relación comenzó en el 2023. Sin embargo, en el 2024 se confirmó que habían terminado, aunque quedaron como buenos amigos.

Recientemente, el artista fue interrogado por el romance que inició su ex con Plex. Sobre eso, Yatra dijo: “Si están felices me pone muy contento, espero que estén muy contentos. Se merecen todo lo lindo”, dijo en entrevista con Vanitatis.