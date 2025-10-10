Selena Gómez protege su fortuna de Benny Blanco. Revelan acuerdo prenupcial

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el pasado 27 de septiembre en medio de una ceremonia que incluyó a familiares y amigos cercanos y evitaron al máximo el acceso de la prensa.

La boda celebrada en Montecito, California, tuvo invitados como Taylor Swift, quien también fue dama de honor, Paul Judd y Steve Martin, entre otros.

La fortuna de Selena Gómez es 26 veces mayor a la de Benny Blanco

Es bien sabido que Gómez no solo es una de las estrellas del entretenimiento con más seguidores en el mundo en sus redes sociales, sino que posee una fortuna calculada en 1.300 millones de dólares, según la publicación Celebrity Networth, especializada en estimar las fortunas de los más ricos del mundo.

Su patrimonio ha sido gracias a su trabajo como actriz, cantante y empresaria. Es dueña de la marca Rare Beauty. También es productora de series de televisión.

Por su parte, aunque Benny Blanco es uno de los músicos y productores mas reconocidos en el mercado discográfico estadounidense, su fortuna está muy por debajo de la de Gómez. Según Celebrity Nethworth ha amasado un riqueza de 50 millones de dólares.

De ahí que el tema de una firma de capitulaciones o acuerdo prenunpcial ha causado interés y muchos se preguntan su la pareja firmó un documento donde ella proteja sus bienes, en caso de que hay una infidelidad o divorcio.

Así fue el acuerdo prenupcial de Selena Gómez y Benny Blanco

AL parecer si, según reveló el periodista Rob Shuter, la intérprete texana solicitó un acuerdo prenupcial a su prometido antes de la fabulosa boda. Sería un documento calificado como “sólido, bien detallado y blindado”, que dejó claro que ella mantiene el control de todos sus bienes pese a estar casada. El acuerdo incluiría todo lo que ha logrado desde que comenzó a facturar.

Esto quiere decir que en caso de que la pareja se separe cada uno se irá con los suyo y no reclamará lo del otro. Sobre la reacción de Benny cuando ella le solicitó dicho acuerdo también trascendió que lo tomó muy bien.

“Él ama a Selena y sabe perfectamente quién es ella. No tiene problema en firmar lo que sea necesario”, dijo la fuente consultada sobre el productor que no tiene interés en los bienes de ella.

Selena Gómez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre del 2024 tras una relación de un año de noviazgo. La pareja lleva casi dos décadas de amistad.

