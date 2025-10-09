Murió Alex Russo. Así termina Selena Gómez en ‘Los Hechiceros de Waverly Place’

Este miércoles 8 de octubre se viralizó un video que protagoniza la actriz, cantante y empresaria Selena Gómez y que nada tiene que ver con su reciente boda con el músico y productor Benny Blanco. Las imágenes están relacionadas con la secuela de la serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’, Wizards of Waverly Place en inglés, donde ella personifica uno de sus roles más entrañables: el de Alex Russo.

El material se convirtió en tendencia, ya que muestra lo que usualmente no ocurre en este tipo de historias: la muerte de la protagonista. La serie producida por Disney Channel, que se emitió entre 2007 y 2012 sigue las anécdotas en tono de comedia, de la familia Russo, que vive en Nueva York y parece una familia tradicional, pero en realidad lidia con tres hijos hechiceros o magos, uno de ellos es Álex.

La a puesta había concluido cuando ella (Selena Gómez) se convirtió en la hechicera de la familia. El año pasado se estrenó un reboot o spinoff, con los mismos actores de la serie original.

¿Cómo muere Alex Russo, el personaje de Selena Gómez en Los hechiceros de Waverly Place?

Según las imágenes difundidas en el cibespacio, Alex Russo desaparece en la segunda temporada del reboot de la historia y esta escena sería transmitida el viernes 17 de octubre en Disney+. La supuesta muerte de Alex Russo ocurriría al tratar de salvar a su hija Billie, la nueva estelar.

A pesar de esto, se desconoce si esto sea verdad, pues en la escena filtrada solamente se ve que Alex se despide y entra a un portal, que los cibernautas han denominado un agujero negro del que no podrá salir nunca.

Otra de las revelaciones es justamente que Alex fue madre a los 20 años, pero su bebé se convertiría en “El hechicero supremo” y su vida corría peligro, así que prefirió de alguna manera renunciar a ella y ser su “tutora” para cuidarla.

