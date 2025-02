Shaira habló de la mala relación que tiene con su papá: “No tenemos contacto”

La vida privada de Shaira Peláez volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores, luego de una reciente entrevista en la que abrió las puertas de su intimidad y reveló un secreto sobre su papá, de quien está alejada hace varios años.

La confesión hecha por la ganadora del Factor Xs (2011) no solo sorprendió por la crudeza de su relato, sino también porque son contadas las veces que habla de su familia.

¿Por qué Shaira no tiene contacto con su papá?

De acuerdo con lo expuesto por la artista de 21 años, quien hace poco reveló la identidad de su nuevo novio, desde hace tiempo tomó la decisión de cortar total comunicación con su padre. Según dijo, esta determinación estuvo motivada por los malos tratos que solía recibir de su parte.

“La relación de mi mamá y mi papá se terminó hace como 7 años, pero la relación con él nunca fue buena. Yo siempre trataba de dar lo mejor como hija y todo, pero mi papá es una persona resentida y complicada, entonces preferí mantenerme alejada”, explicó en charla con el programa El Klub, de la emisora La Kalle.

“A veces habla bien de mí, a veces me trata muy mal y otras veces dice cosas feas sobre mí. Mi hermana menor y yo no tenemos contacto con él, precisamente, porque hay personas de nuestra vida que es mejor no tener cerca (...) Igualmente es mi papá, entonces que Dios lo bendiga y lo perdone, y que nos perdone. De todas maneras, es una persona que no quiero tener cerca porque se descargó contra mí”, agregó Shaira.

En contraste, la intérprete de Como yo no hay dos destacó el apoyo y acompañamiento que siempre ha recibido de su madre, quien suele acompañarle en presentaciones, entrevistas y otros espacios, así como en los momentos más importantes de su vida.

La enfermedad que padece Shaira

En días recientes, la cantante santandereana despertó preocupación entre su comunidad de seguidores, tras dar a conocer que se sometió a un procedimiento médico de urgencia por cuenta de una delicada condición que empezó a presentar en uno de sus ojos.

“Ahorita tengo anestesia en un ojo, así que me siento rara (...) Me dio blefaritis en un solo ojito”, expresó inicialmente sobre esta afección que, según el portal web de Mayo Clinic, produce una inflamación y afecta los bordes de los párpados. Esta condición puede manifestarse con síntomas como enrojecimiento, irritación, sensación de ardor, picazón y acumulación de escamas en las pestañas.

“Ya me siento mejor. Es un proceso y estoy con goticas, pero tengo a la mejor doctora”, concluyó Shaira al respecto.