Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos ¿De qué se disfrazaron?

Shakira volvió a Bogotá y, además de hacer vibrar el estadio Vive Claro Arena con su concierto del 1 de noviembre, sorprendió a sus seguidores con una aparición inesperada: salió a las calles con sus hijos Milan y Sasha para celebrar Halloween como cualquier otra familia.

La artista barranquillera, que atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que despertó la curiosidad de sus fans: “Tricky tricky Halloween en Bogotá”.

Así celebraron Shakira y sus hijos el Halloween en Bogotá

En las imágenes que acompañaron la publicación, se la ve con un vestido de estilo rococó en tonos rosados, peluca blanca y antifaz, un disfraz que le permitió pasar casi inadvertida entre la multitud que llenó las calles de la capital la noche del 31 de octubre.

Según lo que dejó ver en las fotos, Shakira estuvo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, quienes también se disfrazaron para la ocasión: uno de vampiro y otro de conejo, detalle que los fanáticos no tardaron en resaltar en redes sociales. Aunque no reveló el lugar exacto en el que estuvieron, las imágenes muestran un ambiente típicamente bogotano, con farolas, calabazas y transeúntes disfrazados, lo que confirma que la artista salió efectivamente a recorrer las calles.

El gesto causó revuelo entre sus seguidores, que celebraron la naturalidad con la que decidió integrarse en una tradición popular colombiana. Acostumbrada a presentarse en los escenarios más grandes del mundo, Shakira se permitió un momento familiar y sencillo, lejos de los reflectores, justo antes de reencontrarse con su público en el concierto que ofreció este 1 de noviembre en el Vive Claro Arena.

Horas después, ya sobre el escenario, la intérprete de TQG y Puntería ofreció un espectáculo a la altura de las expectativas. Con una puesta en escena de gran formato, coreografías impecables y un repaso por varios de sus éxitos, la artista agradeció el cariño del público colombiano, que agotó la boletería desde semanas atrás.

Así, entre luces, disfraces y ovaciones, Shakira vivió en Bogotá una jornada que combinó lo cotidiano y lo monumental: una noche de Halloween junto a sus hijos, y un reencuentro con los miles de fanáticos que siguen acompañando su historia musical. Ahora continuará con su gira mundial por Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y una última presentación en Estados Unidos.

