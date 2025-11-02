Shakira en el Vive Claro: así fue su último show en Colombia. “No ha sido fácil”

Lo que los bogotanos le demostraron a Shakira este 1 de noviembre en el escenario Vive Claro de la ciudad fue más allá de la admiración. Fue devoción. Cerca de 47 mil personas corearon sus temas, saltaron, lloraron y se emocionaron al máximo desde el momento, en que antes de comenzar el show las pantallas gigantes pusieron los videos más famosos de la barranquillera de 48 años , comenzando con el icónico Pies descalzos.

Luego, cuando ‘la loba’ caminó entre el público con sus bailarinas y María Isabel Henao, de sus amigas y compañera de ‘El oasis’, la emoción fue aumentando hasta alcanzar un punto máximo cuando terminó en el escenario y comenzó a interpretar las cerca de 30 temas que abordó .

“Gracias a toda la gente por haberse hecho presente en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y aquí en Bogotá. Yo sé que ha venido gente de muchas partes del país para vernos, así que prometo darles todo de mí, todo todo todo. Me encanta verlos aquí. Soy feliz. Gracias. Definitivamente no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana. Esta noche y siempre somos uno”, dijo al comenzar.

“Esto es increíble”, dijo Shakira en Bogotá

‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’ comenzaron la lista de éxitos en una noche despejada, donde el clima jugó a favor de la madre de Milan y Sasha, quienes también participaron en el show cuando su mamá cantó ‘Acróstico’ y ellos en pantalla, la acompañaron.

La intérprete se detuvo entre canciones para hablar con su público el mismo que vitoreó su nombre una y otra vez. “Esto es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, en el cierre de nuestra gira en Colombia. Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Y gracias Colombia, gracias por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país. Porque hoy es nuestro noveno concierto aquí en Bogotá”.

En otro momento, más allá de la mitad del show dijo “Ustedes saben que mi vida no ha sido nada fácil estos últimos años, pero de las caídas nadie se salva”, dijo la estrella más grande que ha dado Colombia.

“Nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes, más resilientes, más sabias” dijo sobre la dura experiencia que vivió con la traición de Piqué.

Shakira volvió a cantar ‘La Pared’ en Bogotá

Pero sin duda el momento único del show, que no se había visto en ninguna de las presentaciones de la gira, fue cuando hizo la interpretación de con el acompañamiento orquestal de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, dejando así claro que su música es tan versátil y poderosa que es posible llevar sus temas a esta excelencia.

La Pared es un tema que data de casi 15 años atrás, cuando fue novia de Antonio de la Rúa. Se dice que junto con ‘Día de enero’, que también cantó, es ta dedicado a él. Por supuesto, con esta interpretación resurgen y se solidifican las informaciones sobre una inminente reconciliación.

Antes de cantar ‘Soltera’ mencionó: “Se puede ser feliz soltero o soltera. Lo importante es sentirse libre. El amor por el otro es bonito, pero mejor es el amor propio”.

Las integrantes de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá estuvieron disfrutando en primera fila del show antes de que fueran llamadas a compartir escenario con la barranquillera, después, algunas se quedaron a verla hasta el final. Sahira Granados y Melissa Contreras, dos de las ellas, revelaron a Vea que 15 días atrás supieron que estaría en escena con la colombiana y desde entonces se dedicaron a ensayar la canción escogida. Estuvieron en la tarde ensayando y cuando Shakira llegó a unirse a ellas se mostró emocionada con la presencia de este grupo bogotano.

Luego vinieron ‘Si te vas’, ‘Última’,‘Ojos así’. Más tarde, la barranquillera confesó que la noche anterior disfrutó la noche del halloween y estuvo pidiendo dulces disfrazada junto a sus hijos, orgullosa de mostrarles la ciudad a la que vino por priemra vez a los 13 años a grabar Magia y tres años más tarde, la acogió cuando se radicó en ella.

“Toda una vida acompañada por su cariño y apoyo. Gracias por haberme traído hasta aquí”, fue entonces cuando cantó el himno de sus seguidores: Antología. las más de dos horas de concierto terminaron por supuesto con una mezcla de temas que incluyó TQG y las mujeres ya no lloran.

