Shakira envió inesperado mensaje a Dua Lipa tras su interpretación de ‘Antología’ en Bogotá

Dua Lipa regresó a Bogotá el 28 de noviembre para presentarse en el estadio El Campín, donde interpretó sus éxitos más conocidos y varias piezas menos frecuentes en su repertorio. Fiel a la dinámica que ha manejado en cada país de su gira, la británica incluyó un homenaje local: en el caso de Colombia fue Antología, uno de los temas emblemáticos de Shakira.

“La próxima canción que quiero cantar cambia cada noche. Y hoy quiero cantar una que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es ‘Antología’”, expresó la estrella de 30 años poco antes de iniciar a cantar.

¿Qué dijo Shakira sobre la interpretación de Dua Lipa?

Cientos de videos captaron el momento en que Dua Lipa interpretó Antología, generando una oleada de emoción entre el público. Las imágenes se viralizaron rápidamente, lo que hizo que Shakira se enterara casi de inmediato del homenaje que le rindió su colega.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera se mostró visiblemente emocionada al ver cómo su emblemática canción, escrita hace más de tres décadas en Bogotá, cobraba nueva vida en la voz de Dua Lipa.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”, expresó Shakira en un mensaje que sorprendió a sus seguidores, quienes no esperaban un comentario directo de la artista.

El gesto generó comentarios de admiración y también abrió la puerta a la especulación: varios fans sugirieron que este emotivo intercambio podría ser el inicio de una futura colaboración musical entre las dos cantantes, un encuentro entre generaciones y estilos que muchos esperaran desde hace años para ver materializado.