Dua Lipa: la hija de refugiados convertida en estrella que se casará con galán de cine

La británica Dua Lipa ha lanzado tres álbumes: ‘Dua Lipa’, en el 2017; ‘Future nostalgia’, en el 2020 y ‘Radical optimism’, en 2024. Parecen pocos, pero han sido suficientes para elevarla a la categoría de estrella. Actualmente está de gira por el mundo con el tour nombrado como su más reciente trabajo. En cada país sorprende con la interpretación de un tema representativo. En Iberoamérica lo ha hecho en perfecto español: en Lima, eligió Cariñito; en Santiago de Chile, Tu falta de querer; en Buenos Aires, De música ligera; y en España, Héroe, de Enrique Iglesias. Y es que a pesar de tener en su haber varios discos de platino por sus ventas y descargas, tres premios Grammy y siete Brit Awards, la artista, nacida el 22 de agosto de 1995, no solo canta, sino que anhela una relación más íntima con su público. “convertir un estadio en un bar”, mencionó a Vogue en una entrevista, sobre lo que busca en sus shows.

Dua Lipa disfrutó de Bogotá y hoy canta en El Campín. Fotografía por: JOSE SENA GOULAO

A Colombia vino como parte de su gira ‘Radical Optimism’, un tour que la llevó a Australia y Europa para luego aterrizar en América Latina. Hubiera podido llegar horas antes del concierto y aguardar en el hotel hasta el momento de presentarse, pero no lo hizo así. Además de visitar restaurantes, algo que, según cuenta, le encanta hacer con su novio, fue con sus acompañantes, entre ellos sus padres, hermanos y su prometido-, al centro de Bogotá, estuvo en el tradicional Chorro de Quevedo y visitó museos.

Dua Lipa es hija de refugiados ¿Quiénes son sus padres?

La artista nació el 20 de agosto de 1995. Fue la primera hija de Anesa y Dukagjin, una pareja refugiada albanokosovares, que llegó a Londres tres años antes, en medio del desplazamiento que se generó por la guerra en los países balcánicos.

Dua compartió su infancia y adolescencia con su hermana Rina, quien nació cinco años después de ella, y su hermano, Gjin, nacido en 2005. El valor de la familia ha sido una piedra angular en su carrera y se evidencia en las giras. La estrella procura viajar con sus padres y hermanos.

En el relato que Vogue hizo de la vida de la estrella tuvo en cuenta declaraciones de sus padres, hermanos y algunas de sus amigas. Reveló que Dua todavía conserva su amistad con Mia, una de sus compañeras de escuela en la primaria del noroeste de Londres y hasta hoy siguen siendo cercanas. Para esa publicación, Mia recordó que siempre estaban bailando en los descansos y luego le presentaban a los maestros las coreografías de Britney Spears y Pink, que eran las estrellas de la época. Así mismo, que el padre de Dua además de ser experto en marketing, también era músico. Su hija era su fanática principal.

Cuando era una pequeña con muchos sueños y vivía en Londres, quiso entrar en el coro del colegio, pero fue rechazada. En aquel entonces, su voz no sonaba como ahora y le costaba alcanzar las notas altas, por eso no la seleccionaron.

La vida de Dua Lipa en Kosovo

Cuando Dua tenía 9 años, llegó la paz a Kosovo y la familia decidió regresar a Pristina, aprovechando que una nueva oportunidad laboral llegó para el padre de la artista. Fue allí que su pasión por la música aumentó. “Siempre había música en casa. Jugábamos a las cartas hasta altas horas de la noche, leíamos libros. Obviamente, Dua cantaba todo el tiempo”, dijo Rina a Vogue. Al tiempo, Dukagjin, el padre, formaba parte de una banda de rock llamada Oda y además hacía parte de la producción de conciertos, una actividad que acercó aún más a su hija mayor al mundo artístico. Ella seguía observando el entorno artístico y tomando clases de música.

Al cumplir 15 años no tenía dudas: cantar era lo que quería hacer por el resto de su vida, por eso se trasladó a Londres, donde vivió con una pareja amiga de sus padres.

Pronto, sus compañeros de secundaria se dieron cuenta que Dua no era una estudiante cualquiera, algunos advertían que tenían en frente a la futura estrella de la música. El primer éxito llegó como en los tiempos modernos, en la digitalidad de Youtube. Mientras aparecía el contrato con una disquera, Dua seguía componiendo, mientras trabajaba como mesera en un restaurante mexicano. Luego se convirtió en modelo.

Después de firmar con TaP Management, empresa dirigida por Ben Mawson y Ed Millett, la artista comenzó a recibir un sueldo por dedicarse de lleno a la música. Ahí comenzó un sendero profesional que pronto la llevaría a grabar su primer álbum.

Ahora que tiene 30 y su gran éxito, 'Be The One’, cumplió una década, Dua Lipa le dijo a Vogue. “Me siento más segura que nunca. Me siento muy empoderada y fuerte. Me siento bien cuando comparto mi energía con la gente en el escenario. Hay mucho de eso que me enorgullece de mi cuerpo y de cómo me sostiene”.

Dua Lipa y su amor por Callum Turner

La intérprete de “Levitating” es una mujer muy familiar. Su padre, quien la maneja desde el 2022, y varios de los suyos se van de gira con ella. También hay tiempo para el amor. Después de varias relaciones, una de ellas con Anwar, hermano de Gigi y Bella Haddid, conoció a Callum Turner, actor británico de producciones como ‘Animales fantásticos’ y ‘Los Borgia’. Su primer encuentro fue en el River café de Londres y luego se volvieron a ver en Nueva York y Los Ángeles.

Su relación comenzó en el 2023 y se oficializó a comienzos del 2024, en la fiesta de los premios BAFTA en Londres. En junio de este año, la cantante confirmó que Callum le había propuesto matrimonio. El novio, además, diseñó el anillo de compromiso pensando en plasmar la personalidad de la artista, algo que simplemente la hizo alucinar. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y, simplemente, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, le dijo a Vogue cuando habló de sus sentimientos.

Las empresas y la fortuna de Dua Lipa

Lipa es una marca consolidada y no hablamos solo de música. La artista, que es dueña de los derechos de sus temas, abrió una sección en su compañía dedicada al cine. También se interesa por la literatura y los productos digitales. Las publicaciones especializadas estiman que tiene una fortuna cercana a los 160 millones de dólares, cifre que la convierte en una de las artistas británicas más ricas.

